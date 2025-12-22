Thống nhất một bộ sách giáo khoa: Đồng bộ để hiệu quả, tạo niềm tin

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc được xem là bước điều chỉnh quan trọng trong tiến trình đổi mới giáo dục, thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh, học sinh và xã hội.

Với anh Nguyễn Tuấn Minh (ở Hà Nội), chủ trương này mở ra nhiều kỳ vọng, đặc biệt là trong việc giảm chi phí và thuận lợi hơn khi đồng hành cùng con học tập: “Việc học với quá nhiều bộ sách khiến phụ huynh phải đăng ký mua rồi vẫn thiếu, lại mất công tìm mua bổ sung, trong khi không phải nhà sách nào cũng có đủ đầu sách cần thiết. Trước đây, chúng tôi chỉ học một bộ sách, còn có thể giữ lại cho em sử dụng. Nay mỗi con học một bộ khác nhau, sách không thống nhất nên hầu như không thể dùng lại. Nếu có một bộ sách chung, việc học tập của học sinh và phụ huynh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.

Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng bày tỏ kỳ vọng về một bộ sách dùng chung: rõ ràng hơn, thống nhất hơn và phù hợp với năng lực người học. Các em mong chương trình được thiết kế khoa học, cân đối giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm sự công bằng từ thành thị đến nông thôn.

Ảnh minh họa: NXBGDVN

Em Nguyễn Hương Giang, Học sinh Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy và em Nguyễn Mạnh Hùng, Trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm cho hay: “Em cho rằng, việc sử dụng chung một bộ sách sẽ thuận lợi hơn trong khâu mua sắm, đồng thời có thể để lại cho các em khóa dưới, tránh lãng phí sách và giấy. Em mong bộ sách mới trong năm học tới bảo đảm kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho cả học sinh thành thị và nông thôn, qua đó góp phần bảo đảm sự công bằng trong học tập”.

“Em kỳ vọng bộ sách mới sẽ có nhiều dạng bài tập phong phú, gắn với thực tiễn, kèm đáp án chuẩn và các cách giải hợp lý. Quan trọng hơn, nội dung cần phù hợp với nhiều trình độ học sinh, từ trung bình đến khá, giỏi, cũng như đáp ứng điều kiện học tập của học sinh trên mọi miền Tổ quốc”.

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang đổi mới mạnh mẽ, kỳ vọng lớn nhất của xã hội không chỉ là có một bộ sách dùng chung, mà là cách bộ sách ấy được xây dựng và triển khai: đồng bộ, minh bạch và mang lại lợi ích thực chất cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, để biên soạn thành công một bộ sách giáo khoa thống nhất, cần đặc biệt bảo đảm ba yếu tố then chốt. “Thứ nhất là quá trình biên soạn phải công khai, minh bạch, có sự tham gia rộng rãi của các nhà khoa học, nhà giáo và được phản biện xã hội đầy đủ. Thứ hai, cần xây dựng cơ chế thẩm định và đánh giá thực sự độc lập và khách quan, để tránh hình thức. Thứ ba, khâu triển khai phải đồng bộ, từ tập huấn giáo viên, đảm bảo cơ sở vật chất đến hỗ trợ các địa phương còn khó khăn. Chúng ta cần thực hiện từng bước chắc chắn”.

Một bộ sách giáo khoa thống nhất, nếu được xây dựng khoa học, thận trọng và minh bạch, không chỉ giúp giảm gánh nặng cho gia đình và nhà trường, mà còn có thể trở thành cú hích quan trọng, tạo nền tảng ổn định, rõ ràng và bền vững cho giáo dục phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tác giả: Lê Thu

Nguồn tin: vov.vn