'Thần đèn' đã dời xong ngôi nhà 'xây nhầm' trên đất người khác ở Hải Phòng

Đến chiều 5-12, nhóm của "thần đèn" Hoàng Đình Bách đã di dời ngôi nhà hai tầng xây nhầm trên đất người khác về đúng vị trí lô đất mà ông Đỗ Văn Hữu mua ban đầu ở khu 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Quá trình thi công di dời ngôi nhà này diễn ra trong hơn một tháng.

Nhiều khó khăn trong quá trình di dời ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác

Công việc di dời ngôi nhà này được thực hiện từ đầu tháng 11, dự kiến hoàn thành trong khoảng 15-20 ngày.

Tuy nhiên, theo ông Bách, với các công trình khác được nhóm của "thần đèn" kéo bằng máy, còn ngôi nhà hai tầng này phải kéo bằng tay để đảm bảo an toàn. Do quá trình thi công gặp một số khó khăn nên tiến độ bị kéo dài. Nhóm ông Bách mất hơn 30 ngày để di dời được ngôi nhà về đúng vị trí lô đất đã mua ban đầu.

Tính riêng thời gian đào đất sâu để đưa ngôi nhà lên cao cắt sàn nhà và một sân, ông Bách và cộng sự mất gần 20 ngày.

Bên cạnh đó, quá trình thi công nhóm của ông Bách cũng gặp khó khăn do nền đất khu vực đặt ngôi nhà yếu, hệ thống máy móc, tời dùng để kéo ngôi nhà liên tục gặp sự cố, không hoạt động.

Quá trình di dời ngôi nhà hai tầng, nhóm thợ của "thần đèn" còn phát hiện vài ngôi mộ, tiểu quách vô chủ nằm trên phần đất chưa được xây nhà.

Trả lại nguyên trạng khu đất cho chủ đất

Đến chiều 5-12, căn nhà hai tầng gồm cả phần móng bê tông đã được nhóm của "thần đèn" đưa đến sát khu đất mà ông Đỗ Văn Hữu mua từ ban đầu. Phần đế móng tại khu đất này cũng được hoàn thiện để nhóm "thần đèn" thực hiện việc ghép nối và hoàn tất trong 1-2 ngày tới.

Trao đổi với báo chí, ông Hữu cho biết khu đất bị xây nhầm cũng sẽ được các công nhân san lấp lại cho bằng phẳng, để trả lại nguyên trạng cho chủ đất là bà Trần Thị Kim Loan.

Trước đó, gia đình bà Loan cũng gửi đơn đến chính quyền địa phương đề nghị sau khi ngôi nhà hai tầng bị xây nhầm được di chuyển thì ông Hữu phải thực hiện việc san lấp, tháo dỡ các cọc ép bê tông (nếu có) để hoàn trả nguyên trạng khu đất.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, thửa đất của vợ chồng bà Loan đã được UBND huyện Thủy Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 60m2 tại thửa 4856, tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng bà Loan phát hiện gia đình ông Hữu đã đổ móng, xây nhà trên mảnh đất của gia đình, nên yêu cầu ngừng ngay việc xây dựng. Tuy nhiên công trình vẫn tiếp tục được thi công.

Vợ chồng bà Loan gửi đơn lên UBND xã Kiền Bái (cũ), chính quyền xã mời hai bên lên làm việc. Tại đây, ông Đỗ Văn Hữu xác nhận việc xây dựng nhà trên đất của vợ chồng bà Loan là do nhầm vị trí. Đồng thời cho biết gia đình ông có mua một lô đất cách vị trí đất của vợ chồng bà Loan 4 lô.

Ông Hữu đề nghị hai bên đổi vị trí đất cho nhau. Tuy nhiên vợ chồng bà Loan không đồng ý, hai bên không thống nhất được phương án giải quyết.

Sau buổi hòa giải không thành, ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng, nên vợ chồng bà Loan lại gửi đơn đến UBND xã Kiền Bái và xã đã lập biên bản về việc gia đình ông Hữu vẫn cho thợ thi công. Đến nay căn nhà đã hoàn thiện và gia đình ông Hữu đã đến ở.

Ngày 11-8, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc, tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bản án sơ thẩm buộc vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất 4856, để trả lại thửa đất trên cho gia đình bà Trần Thị Kim Loan.

