Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Thái Văn Thành sinh năm 1969, quê phường Vinh Tân (cũ), nay là phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; là Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học; có trình độ cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Thái Văn Thành đã có nhiều năm công tác tại Đại học Vinh, làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Tháng 3/2019, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Tuyết Thư

Nguồn tin: Báo Chính phủ