Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 13 đối tượng buôn bán, tàng trữ hàng cấm và trốn truy nã

Nhóm 7 đối tượng đầu tiên bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) do Nguyễn Thanh Giang (SN 1984), trú tại phường Vinh Hưng cầm đầu.

Nhóm các đối tượng buôn bán, tàng trữ hàng cấm cùng tang vật bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo đó, Nguyễn Thanh Giang làm nghề lái xe đường dài từ Lào về Việt Nam. Quá trình trên, Nguyễn Thanh Giang đã câu kết với số đối tượng bên kia biên giới mua số lượng lớn pháo nổ, sau đó cất giấu trên xe ôtô đầu kéo nhằm đưa về nước bán lại kiếm lời. Tại Việt Nam, Nguyễn Thanh Giang đã móc nối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hà (SN 1982), trú tại xã Hưng Nguyên Nam; Phan Văn Ngọc (SN 1982), trú tại xã Kim Liên; Vũ Huy Bình (SN 1984), trú tại phường Vinh Phú; Nguyễn Văn Thương (SN 1963), trú tại xã Hưng Nguyên; Nguyễn Nhật Anh (SN 1987) và Trương Doãn Đông (SN 1976), cùng trú tại phường Cửa Lò để thiết lập đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn.

Quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều 15/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các phường: Vinh Hưng, Vinh Phú, Cửa Lò, Công an các xã: Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Kim Liên bắt giữ 7 đối tượng trên về hành vi Buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), thu giữ hơn 105kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Cũng trong những ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đến ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 6 đối tượng truy nã về nhiều tội danh. Các đối tượng truy nã bị bắt giữ gồm: Vũ Đức Thịnh (SN 1991), trú tại phường Vinh Hưng, bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích; Nguyễn Hữu Nhật (SN 1982), trú tại xã Quang Đồng, bị truy nã về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hùng (SN 2004), trú tại xã Nghi Lộc, bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản; Lê Văn Đạt (SN 1998), trú tại xã Châu Tiến, bị truy nã về tội Cướp tài sản; Mai Gia Huy (SN 2007) và Nguyễn Hải Công (SN 2005) cùng trú xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh), cả 2 đối tượng này đều bị truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, 13 đối tượng đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: cand.com.vn