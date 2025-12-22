Cơ thể thay đổi ra sao khi lâu ngày không quan hệ tình dục?

Tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng của cuộc sống con người, mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như công việc, sức khỏe, chia tay, hoặc lựa chọn cá nhân, nhiều người trải qua những giai đoạn "ngủ đông" dài hạn.

Vậy, điều gì thực sự xảy ra bên trong cơ thể và tâm trí bạn khi "chuyện ấy" bị ngưng trệ quá lâu?

Thay đổi về mặt sinh lý ở nữ giới

Cơ thể phụ nữ phản ứng khá rõ rệt với việc ngưng quan hệ, đặc biệt là liên quan đến sức khỏe vùng kín và nội tiết tố.

- Vấn đề bôi trơn và đàn hồi: Khi không có kích thích tình dục thường xuyên, quá trình lưu thông máu đến vùng chậu giảm đi. Đối với phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ mãn kinh), điều này có thể dẫn đến việc âm đạo trở nên khô hơn và các mô kém đàn hồi hơn (teo âm đạo). Khi quan hệ trở lại, bạn có thể cảm thấy đau rát hoặc khó chịu.

- Cơn đau bụng kinh có thể tồi tệ hơn: Tử cung là một cơ bắp. Khi đạt cực khoái, tử cung co thắt giúp máu kinh được đẩy ra ngoài nhanh hơn và giải phóng endorphin (chất giảm đau tự nhiên). Thiếu đi hoạt động này, một số phụ nữ có thể cảm thấy kỳ kinh nguyệt trở nên khó chịu hơn trước.

- Hiểu lầm tai hại: Một lầm tưởng phổ biến là "lâu ngày không quan hệ sẽ khiến âm đạo se khít lại như ban đầu". Thực tế, âm đạo là cơ, nếu không hoạt động, nó có thể kém linh hoạt chứ không hề "chặt" hơn theo nghĩa tích cực. Và tất nhiên, màng trinh không thể tự mọc lại.

Tác động đối với nam giới

- Rối loạn cương dương (ED): Các nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới quan hệ tình dục thường xuyên ít gặp vấn đề về cương cứng hơn. Việc cương cứng (dù là trong khi ngủ) giúp bơm máu giàu oxy đến dương vật, duy trì sự khỏe mạnh của các mô. Ngưng quan hệ lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương khi bắt đầu lại.

- Sức khỏe tuyến tiền liệt: Một số nghiên cứu cho thấy việc xuất tinh thường xuyên (khoảng 21 lần/tháng) có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, nếu bạn không quan hệ nhưng vẫn thủ dâm, lợi ích này vẫn có thể được duy trì phần nào.

Hệ miễn dịch hoạt động kém hơn

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người quan hệ tình dục đều đặn (1-2 lần/tuần) có lượng Immunoglobulin A (IgA) cao hơn đáng kể. Đây là kháng thể giúp chống lại virus và vi khuẩn. Vì vậy, người lâu ngày không quan hệ có thể dễ bị cảm cúm hoặc ốm vặt hơn so với giai đoạn họ sinh hoạt đều đặn.

Ảnh hưởng đến Tâm lý và Cảm xúc

- Gia tăng căng thẳng (Stress): Tình dục giải phóng Oxytocin và Endorphin – những hormone giúp cơ thể thư giãn và cải thiện tâm trạng. Khi thiếu vắng hoạt động này, bạn có thể cảm thấy căng thẳng hơn, khó kiểm soát áp lực công việc và dễ cáu gắt.

- Giấc ngủ bị ảnh hưởng: Sau khi đạt cực khoái, cơ thể tiết ra Prolactin giúp con người dễ đi vào giấc ngủ sâu. Không có sự hỗ trợ tự nhiên này, những người bị khó ngủ có thể cảm thấy trằn trọc hơn.

- Cảm giác xa cách: Trong các mối quan hệ tình cảm, tình dục là chất keo gắn kết. Việc ngừng quan hệ lâu ngày có thể tạo ra khoảng cách vô hình, làm giảm sự thân mật và thấu hiểu giữa hai người.

Ham muốn tình dục: Tăng lên hay biến mất?

- "Xa mặt cách lòng": Với một số người, khi không quan hệ lâu ngày, cơ thể dần quen với trạng thái đó và ham muốn tình dục giảm đi đáng kể. Bạn cảm thấy "không có cũng chẳng sao".

- Sự bùng nổ dồn nén: Với những người có nhu cầu sinh lý cao, việc kìm nén "chuyện ấy" lâu ngày dẫn đến sự bứt rứt, thất vọng và luôn suy nghĩ về tình dục, gây mất tập trung trong cuộc sống.

Tác động tâm lý phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân. Nếu bạn chọn sống độc thân vui vẻ, bạn sẽ không thấy áp lực. Nhưng nếu việc ngưng quan hệ là không mong muốn, nó có thể dẫn đến tự ti và trầm cảm nhẹ.

Việc ngưng quan hệ tình dục trong thời gian dài không gây nguy hiểm đến tính mạng và cũng không dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng ngay lập tức. Tuy nhiên, nó làm mất đi những lợi ích tự nhiên về giảm đau, giảm stress và bảo vệ tim mạch mà tình dục mang lại.

Nếu bạn đang trong giai đoạn này, đừng quá lo lắng. Cơ thể con người rất linh hoạt. Khi bạn bắt đầu lại, mọi thứ sẽ dần quay về quỹ đạo. Điều quan trọng là hãy duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục và giữ tinh thần thoải mái.

Tác giả: Thanh Thanh (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn