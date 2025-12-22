Dùng dầu ô liu mỗi ngày có thực sự tốt ?

Thành phần dinh dưỡng của dầu ô liu

Dầu ô liu được chiết xuất hoàn toàn từ quả ô liu tươi - loại quả đặc trưng của vùng Địa Trung Hải. Dầu có màu vàng nhạt hoặc hơi xanh, kết cấu sánh, hương thơm và vị đặc trưng.

Loại dầu này giàu chất béo không bão hòa đơn, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa. Nhờ đó, dầu ô liu được cho là có tác dụng giảm cholesterol xấu, bảo vệ gan, hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Tác động của dầu ô liu đối với sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Sức khỏe Phụ nữ năm 2010 cho thấy, nhóm phụ nữ sử dụng ít nhất ba thìa dầu ô liu mỗi ngày giảm được tối thiểu 5% cân nặng, chiếm khoảng 80%, trong khi nhóm không sử dụng dầu ô liu chỉ đạt 31%. Kết quả này cho thấy, dầu ô liu có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn so với việc cắt giảm hoàn toàn chất béo trong khẩu phần ăn.

Hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón

Việc sử dụng một đến hai thìa dầu ô liu vào buổi sáng có thể giúp kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát táo bón, đặc biệt ở những người ít vận động. Duy trì thói quen này giúp đường ruột hoạt động trơn tru hơn.

Tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ tim mạch

Dầu ô liu chứa nhiều chất chống oxy hóa có hoạt tính sinh học cao, giúp giảm viêm, ngăn quá trình oxy hóa cholesterol trong máu và từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đây cũng là lý do dầu ô liu thường được khuyến nghị trong chế độ ăn lành mạnh cho người có nguy cơ tim mạch.

Giàu chất béo có lợi

Thành phần chất béo chủ yếu trong dầu ô liu là axit oleic - một axit béo không bão hòa đơn, chiếm khoảng 73% tổng lượng chất béo. Axit oleic đã được chứng minh có tác dụng giảm viêm và cải thiện chất lượng cholesterol trong máu.

Bổ sung vitamin và axit béo thiết yếu

Dầu ô liu còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin E và vitamin K. Trong đó, vitamin E giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, còn vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Nhờ chứa các chất chống oxy hóa và vitamin E, dầu ô liu có khả năng góp phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo dầu ô liu không phải là “thuốc điều trị” hay “biện pháp phòng bệnh tuyệt đối”, mà chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối.

Những lưu ý khi sử dụng dầu ô liu hàng ngày

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, dầu ô liu vẫn cần được sử dụng với liều lượng hợp lý. Lượng dùng khuyến nghị trung bình khoảng một thìa mỗi ngày, đủ để cơ thể hấp thụ các dưỡng chất có lợi mà không gây dư thừa năng lượng.

Người dùng không nên lạm dụng hoặc tự ý tăng liều lượng, đặc biệt là những người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc huyết áp. Việc sử dụng quá nhiều dầu, kể cả dầu tốt, vẫn có thể gây tác động không mong muốn đến sức khỏe.

Sử dụng dầu ô liu đúng cách, kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh, sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích của loại dầu này đối với sức khỏe lâu dài.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn