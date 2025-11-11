VietnamFinance Foundation khởi công xây nhà tình thương tại Nghệ An

Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của gia đình ông Cảnh và sau chuyến khảo sát thực tế, VietnamFinance Foundation đã quyết định hỗ trợ 160 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới kiên cố với diện tích 50m2.

Đại diện nhà tài trợ cùng lãnh đạo chính quyền xã Thần Lĩnh thực hiện nghi lễ khởi công.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Thân, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cho biết đây là một trong 7 căn nhà tình thương mà VietnamFinance Foundation tiến hành khởi công trong tháng 10 và 11, gồm 4 căn tại Thái Nguyên, 1 căn tại Hà Tĩnh, 1 căn tại Thanh Hóa và 1 căn tại Nghệ An. Đây cũng là căn nhà thứ 14 được xây dựng kể từ khi chương trình được thành lập.

Ông Nguyễn Quang Thân, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance.

Ông Nguyễn Quang Thân cho biết thêm, nhiều năm qua chương trình đã nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước, đặc biệt là sự hỗ trợ kinh phí xã hội hóa từ Công ty Cổ phần Tập đoàn TASECO, giúp chương trình có thêm nguồn lực để hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Ông cũng chia sẻ, tại tỉnh Nghệ An - địa bàn vừa trải qua thiệt hại nặng do bão số 10, những căn nhà tình thương được khởi công trong năm nay có ý nghĩa rất lớn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, ông Bùi Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thần Lĩnh, bày tỏ sự trân trọng đối với tấm lòng của nhà tài trợ. "Đây là chương trình đầu tư theo hình thức chìa khóa trao tay, hoàn thiện toàn bộ căn nhà với mức kinh phí tương đối lớn. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tạp chí Đầu tư Tài chính Việt Nam và các nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ", ông nói.

Ông Bùi Quang Vinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thần Lĩnh phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Ông Vinh cũng cam kết địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để công trình sớm hoàn thành. "Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành trước Tết Dương lịch hoặc muộn nhất trước Tết Nguyên đán, giúp gia đình bác Bùi Văn Cảnh ổn định cuộc sống trong dịp Tết cổ truyền. Mong gia đình và bà con lối xóm tiếp tục chung tay góp sức trong khả năng của mình để công trình sớm hoàn thiện", ông nói.

Căn nhà cấp 4 của ông Cảnh nằm sâu cuối xóm dưới chân đồi, được xây dựng hơn 30 năm và đã xuống cấp nặng nề. Tường nhà bong tróc từng mảng dù đã sửa chữa nhiều lần, mái ngói phủ rêu loang lổ. Bên trong, chỉ có một gian duy nhất đủ đặt một bàn uống nước và hai chiếc giường cũ kỹ.

Sau cơn bão số 10 vừa qua, khu bếp bị tốc mái hoàn toàn. Không có kinh phí sửa chữa, ông bà phải kê tạm khu vực nhà kho làm nơi nấu ăn và chứa lúa.

Ông Cảnh chia sẻ: "Tôi đi bộ đội về rồi làm nông nghiệp. Sau một tai nạn lao động, tay trái mất hoàn toàn khả năng làm việc".

Vợ ông thường xuyên đau ốm phải điều trị, nhưng kinh tế khó khăn nên việc khám chữa bệnh không được duy trì đều đặn. Ba người con của ông bà đều đã lập gia đình và vào miền Nam làm công nhân, thu nhập bấp bênh nên chưa thể phụ giúp cha mẹ.

Đại diện nhà tài trợ cùng lãnh đạo chính quyền xã Thần Lĩnh.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2020–2025, xã Thần Lĩnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 61 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, trên địa bàn vẫn còn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng, trong đó có gia đình ông Bùi Văn Cảnh.

VietnamFinance Foundation là chương trình thiện nguyện do Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phát động, hướng tới mục tiêu “lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối trách nhiệm xã hội” thông qua các hoạt động thiết thực như xây nhà tình thương, hỗ trợ người yếu thế, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, đồng hành cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Các hoạt động trong chương trình không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo kinh tế – tài chính. “Việc khởi công xây dựng những ngôi nhà tình thương trong nhiều năm qua là một phần trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của VietnamFinance Foundation và các đối tác. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ý nghĩa khác, nhằm hỗ trợ người dân vùng khó khăn, giúp cho bài toán an sinh xã hội được đảm”, ông Hoàng Anh Minh, Tổng biên tập Tạp chí, khẳng định.

Tác giả: Hoàng Hùng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn