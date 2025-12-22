HLV Park Hang-seo chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV

Lời nhắn của HLV Park Hang-seo tới tập thể U22 Việt Nam.

Trên trang cá nhân, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận lời chúc có phần muộn, nhưng cảm xúc tự hào thì trọn vẹn. Theo HLV Park, chiến thắng của U22 Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong công cuộc xây dựng và phát triển bóng đá trẻ.

Ông khẳng định tấm HCV không chỉ phản ánh nỗ lực của một giải đấu, mà còn là kết quả của quá trình đầu tư bài bản và kiên trì. HLV Park nhấn mạnh: "Chiến thắng này cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn có thể chạm tới vinh quang bằng chính nội lực, nếu đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn".

HLV Park Hang-seo đặc biệt dành lời khen cho HLV trưởng Kim Sang-sik, ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ U22 Việt Nam. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự đoàn kết và bản lĩnh của đội tuyển trong suốt hành trình tại SEA Games, coi đó là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam duy trì sức cạnh tranh ở khu vực.

Đáng chú ý, HLV Park cũng nhắc lại món quà mang ý nghĩa tinh thần mà ông từng trao tặng cho HLV Kim Sang-sik, chiếc nhẫn như lời chúc bình an và may mắn. Ông chia sẻ: "Tôi hy vọng chiếc nhẫn tôi tặng HLV Kim sẽ luôn mang lại sự bình an và may mắn cho ông trong những chặng đường sắp tới".

Khép lại thông điệp, HLV Park khẳng định niềm tự hào sâu sắc dành cho các thế hệ cầu thủ Việt Nam và cam kết sẽ luôn dõi theo, ủng hộ bóng đá Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn