ĐT Việt Nam bất ngờ có thêm cơ hội chạm đến giấc mơ dự World Cup

ĐT Việt Nam đang đứng trước viễn cảnh có thêm một con đường mới để nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup, trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lên phương án tổ chức AFC Nations League - giải đấu được xây dựng theo mô hình tương tự UEFA Nations League của châu Âu.

ĐT Việt Nam bất ngờ có thêm cơ hội dự World Cup.

Với 47 thành viên, AFC hoàn toàn có thể chia các đội tuyển thành từ 3 đến 4 hạng đấu, tương tự cách UEFA đang áp dụng. Tại châu Âu, UEFA Nations League ra mắt từ năm 2018, đã trải qua 4 mùa giải và nhanh chóng chứng minh hiệu quả. Không chỉ mang tính cạnh tranh cao, giải đấu này còn “mở đường” cho 4 suất play-off tham dự Euro và World Cup, giúp nhiều đội tuyển có thêm cơ hội vươn ra sân chơi lớn.

Nếu AFC triển khai mô hình tương tự, việc phân bổ vé play-off Asian Cup hay World Cup dựa trên thành tích tại Nations League là hoàn toàn khả thi. Đây chính là điểm mở ra hy vọng cho ĐT Việt Nam.

Thành tích tốt nhất của “Những chiến binh sao vàng” tại sân chơi World Cup là lọt vào vòng loại thứ ba. Dù kết quả còn khiêm tốn, nhưng việc được thi đấu thường xuyên với các đối thủ có trình độ tương đương thông qua Nations League có thể giúp ĐT Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và tạo ra “đường vòng” thực tế hơn để tiến gần đếm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

