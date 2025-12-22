Phóng xe máy kẹp 3 tông xe tải, 3 thiếu niên ở Nghệ An thương vong

Khoảng 21h ngày 20/12, tại tuyến đường bê tông liên xã giáp ranh khu vực Diễn Lộc và Diễn Tân trước đây, thuộc xã An Châu, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô tải cỡ nhỏ.

Thời điểm trên, ba thiếu niên trú xã An Châu chở nhau trên một xe máy, di chuyển từ khu vực giáo xứ Hậu Hòa về địa phương. Khi đến đoạn đường nói trên, xe máy bất ngờ tông trực diện vào ô tô tải chạy ngược chiều, đang rẽ trái vào nhà dân.

Cú va chạm mạnh khiến một thiếu niên văng ra giữa đường, hai em còn lại bị hất lên hàng rào ven đường. Hậu quả, em Kh. (15 tuổi) tử vong tại chỗ; hai thiếu niên còn lại (13 tuổi) bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tài xế ô tô tải không bị thương.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường; ô tô tải hư hỏng phần đầu. Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng hơn 6m, có nhiều ngõ nhỏ, không có đèn chiếu sáng công cộng, ánh sáng chủ yếu từ nhà dân hai bên.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định xe máy chở ba thiếu niên chạy với tốc độ cao khiến tài xế ô tô tải không kịp xử lý. Quá trình khám nghiệm hiện trường không phát hiện mũ bảo hiểm của những người đi trên xe máy.

