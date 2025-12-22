Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng các đơn vị quân đội nhân Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

Cùng đi có các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Thượng tá Phạm Thành Long và lãnh đạo một số phòng thuộc Công an tỉnh.

Công an tỉnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Nhân dịp này, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của 02 đơn vị; đồng thời, cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn với Công an tỉnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa với Công an tỉnh trên các mặt công tác; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Đồng thời, mong muốn hai lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tác giả: Hồng Hạnh – Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn