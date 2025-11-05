Doanh nhân xây nhà 4 tầng to nhất làng cho bố mẹ dưỡng già

Sau hơn 20 năm sống và làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), vợ chồng ông Cung quyết định xây căn nhà 4 tầng ở quê nhà Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) để bố mẹ có nơi nghỉ hưu tốt hơn. Ảnh: Sohu
Ngôi nhà thoải mái cho 6 gia đình anh chị em trở về đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Sohu
Ngôi nhà gồm 4 tầng, một ao cá và một khoảng sân nhỏ. Cả gia đình cùng nhau nướng thịt ở sân trong khi bố ông Cung đọc sách, những đứa trẻ nô đùa bên ao cá. Ảnh: Sohu
Nội thất trong nhà chủ yếu bằng gỗ, với thiết kế nhằm đáp ứng thói quen sinh hoạt khác nhau của các thành viên. Ảnh: Sohu
Do bố mẹ đã ngoài 80 tuổi, nam doanh nhân sắp xếp phòng họ ở tầng 1 và lắp đặt thang máy để thuận tiện di chuyển. Ảnh: Sohu
Ngoài ra, nhà còn có thêm 6 phòng ngủ ở tầng 2 và 3 cho gia đình của các anh chị em. Ảnh: Sohu
Phòng khách nằm ở tầng 4, nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong nhà. Ảnh: Sohu
Từ góc cửa sổ bên trái, gia chủ có thể ngắm nhìn những ngọn núi, cánh đồng lúa và một hồ nước “nên thơ”. Ảnh: Sohu
Nhà bếp được hạ thấp nửa tầng. Ảnh: Sohu
Không gian gác lửng phía trên được bố trí làm khu vui chơi cho trẻ em. Ảnh: Sohu
Sảnh phụ của ngôi nhà được decor đẹp mắt. Ảnh: Sohu
Rạp chiếu phim tại tầng 4 là nơi trẻ em thích nhất. Ảnh: Sohu
Chiều cao cửa sổ được tính toán kỹ lưỡng để khi ngồi xuống, mọi người ít có khả năng nhìn thấy đường phố và những thứ lộn xộn gần đó; ánh mắt chỉ hướng về khung cảnh phía xa. Ảnh: Sohu
Ngoài phòng khách và rạp chiếu phim, tầng 4 còn có một phòng trà nhỏ yên tĩnh. Ảnh: Sohu
Cửa sổ so le thiết kế khéo léo trên các bức tường bên ngoài. Ảnh: Sohu
