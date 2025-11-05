Doanh nhân xây nhà 4 tầng to nhất làng cho bố mẹ dưỡng già

Sau hơn 20 năm sống và làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), vợ chồng ông Cung quyết định xây căn nhà 4 tầng ở quê nhà Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) để bố mẹ có nơi nghỉ hưu tốt hơn. Ảnh: Sohu