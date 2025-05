Biểu dương 135 nhà giáo Nghệ An làm theo lời Bác.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025); Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

135 cá nhân xuất sắc đại diện cho gần 46.000 đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn ngành được tuyên dương là những nhà giáo có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, nhiều sáng kiến, ý tưởng mới được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Trong đó có nhiều giáo viên là người dân tộc thiểu số, công tác tại vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Nhiều người vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tâm huyết, tận tụy với nghề, có uy tín về chuyên môn, được học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh kính trọng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành biểu dương và chúc mừng 135 nhà giáo được tuyên dương trong dịp này. Ông khẳng định, Nghệ An là tỉnh có truyền thống hiếu học và học giỏi, được hun đúc qua bề dày lịch sử, được khẳng định và ghi nhận qua thời gian, trở thành niềm tự hào của mỗi người con xứ Nghệ. Thời gian qua, hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục diễn ra sâu rộng, ở tất cả các cấp học, bậc học. Tinh thần đổi mới giáo dục hiện diện ở hầu hết các nơi trong toàn ngành, nhờ đó chất lượng giáo dục đào tạo các cấp học, bậc học của tỉnh không ngừng được đổi mới và nâng cao.

Để có được thành công chung, ngành giáo dục Nghệ An biết ơn và ghi nhận các thầy giáo, cô giáo với bản lĩnh trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo, yêu nghề. Những giáo viên được tuyên dương, mỗi người là một minh chứng sống động cho tinh thần học tập và làm theo lời Bác: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thương yêu, chia sẻ; hết lòng vì học trò. Điều đó đã góp phần đưa giáo dục Nghệ An vươn lên tốp đầu trong hệ thống giáo dục cả nước và góp phần đưa lại kiến thức, giá trị quý giá cho rất nhiều thế hệ học trò.

Trong bối cảnh hiện toàn ngành giáo dục đang thực hiện đổi mới, Nghệ An đang thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… ngành giáo dục đòi hỏi cần có nhiều tư duy mới. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An mong muốn các thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp trồng người, đào tạo thế hệ trẻ tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Thái Văn Thành cũng mong muốn, các thầy, cô tiếp tục truyền cảm hứng của lễ tuyên dương đến toàn ngành, từ đó viết tiếp truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và góp phần đưa chất lượng ngành giáo dục Nghệ An ngày càng phát triển.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng Giấy khen cho 135 cá nhân được biểu dương “Nhà giáo Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2025.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: baotintuc.vn