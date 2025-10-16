Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Rút gọn thủ tục làm nhà cho dân sau bão lũ

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - thăm, tặng quà cho bà con vùng lũ xã Bích Hào, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An - cho biết từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão số 3, số 5 và số 10.
Bão và mưa lũ đã làm chết 8 người, bị thương 25 người. Toàn tỉnh có 105.309 nhà bị thiệt hại; 1.221 trường học, 244 cơ sở y tế bị ảnh hưởng; hơn 9.000 cột điện bị đổ, gãy; các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi bị thiệt hại nghiêm trọng...
Ước tính thiệt hại về kinh tế của Nghệ An sau 3 cơn bão khoảng 8.587 tỉ đồng, trong đó bão số 3 là 3.814 tỉ đồng, bão số 5 là 1.529 tỉ đồng, bão số 10 là 3.244 tỉ đồng.
Đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã phân bổ 300 tỉ đồng nguồn Trung ương hỗ trợ khẩn cấp và đang tiếp tục phân bổ 500 tỉ đồng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư.
Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã bố trí 405 tỉ đồng nguồn ngân sách tỉnh cho các sở, ngành, địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, tập trung vào hỗ trợ nhà ở, nông nghiệp, dân sinh và xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình thiết yếu, hạ tầng giao thông.
Lực lượng quân đội hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An bị hư hỏng sau cơn bão số 3 - Ảnh: DOÃN HÒA
Theo ông Việt, các hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn hiện đã được Bộ Công an xây mới 86 nhà; còn lại hơn 500 nhà, các hộ dân đã đăng ký xây nhà theo hỗ trợ từ Bộ Công an hoặc nhận hỗ trợ từ chính quyền địa phương và chủ động tìm vị trí tái định cư mới.
Các hộ có nhà bị thiệt hại nặng, thiệt hại một phần, tốc mái đã được chính quyền, các lực lượng hỗ trợ khắc phục hoặc đã chủ động khắc phục, còn hơn 800 nhà đang tiến hành sửa chữa, khắc phục.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng việc khắc phục thiệt hại được các cấp, ngành, địa phương khẩn trương tiến hành, song nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu, nhất là việc xây dựng lại nhà ở cho người dân mất nhà.
Do vậy, ông Trung yêu cầu tập trung nhanh chóng hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà. Đánh giá, rà soát, xác định chính xác mức độ thiệt hại, trong đó phải đánh giá chính xác số lượng nhà cần phải xây mới, sửa chữa ở từng địa bàn...
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An trao hỗ trợ chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" của báo Tuổi Trẻ cho gia đình bị thiệt hại do bão số 10 ở xã Quỳnh Phú, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
"Đối với những trường hợp này, trong quá trình triển khai cần rút gọn nhanh nhất các thủ tục vì quan điểm là làm vì nhân dân, làm cho người dân sớm có chỗ ở ổn định", ông Trung nhấn mạnh.
Ông Trung cũng đề nghị tập trung khôi phục sản xuất để đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống người dân; khắc phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu về giáo dục, y tế để đảm bảo việc học tập cho học sinh, việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân.
Phân bổ nhanh các nguồn lực hỗ trợ và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, kịp thời.
