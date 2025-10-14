Quảng Ngãi hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho người dân vùng bão lũ

Ngày 14/10, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Hồ Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lụt.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Hồ Ngọc Thịnh (thứ ba từ trái sang) trao kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Ngọc Thịnh bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, mất mát mà Nhân dân tỉnh Nghệ An đang phải gánh chịu do thiên tai gây ra.

Ông Hồ Ngọc Thịnh mong rằng, với sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh Quảng Ngãi cùng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Nhân dân Nghệ An sẽ sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dành cho Nghệ An. Đây là nguồn động viên quý báu, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các địa phương trong cả nước.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình công tác tại các tỉnh miền Trung và phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đến thăm và trao hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Đoàn công tác trao hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, trong đợt này, Quảng Ngãi trích kinh phí từ Quỹ Cứu trợ tỉnh số tiền 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ người dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa và Thái Nguyên, mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn