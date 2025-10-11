Dàn xe đặc chủng lội nước hỗ trợ người dân vùng lũ lụt Hà Nội

Chiều 10/10, dù nước lũ đã rút nhưng nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 3 (thuộc địa bàn xã Trung Giã, Hà Nội) vẫn bị chia cắt.
Nhiều biển báo cảnh báo vùng nước sâu được đặt trên các tuyến đường qua xã Trung Giã.
Những ngày này, lực lượng công an, quân đội và dân quân địa phương được huy động để hỗ trợ người dân vùng lũ trên địa bàn huyện Sóc Sơn (cũ).
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Bộ Công an đã tăng cường thêm nhiều thiết bị chuyên dụng, như drone (máy bay không người lái) dùng để tiếp tế nhu yếu phẩm và kiểm tra các khu vực có người dân bị cô lập.
Ba xe đặc chủng lội nước được huy động tới vùng lụt xã Trung Giã để vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân di chuyển.
Công tác cứu trợ và đảm bảo an toàn cho người dân được lực lượng chức năng triển khai hết sức khẩn trương trong những ngày ngập lụt.
Người dân trong vùng ngập lụt được hỗ trợ di chuyển bằng xe đặc chủng đến nơi an toàn.
Nhu yếu phẩm được lực lượng chức năng vận chuyển vào vùng ngập lụt cung cấp cho người dân tại khu vực huyện Sóc Sơn (cũ).
Các phương tiện cứu hộ được lực lượng chức năng đưa tới xã Trung Giã để vận chuyển lương thực, đồng thời di chuyển người dân đến nơi an toàn.
Nhiều nhà dân ở phố Nỷ, xã Trung Giã ngập sâu trong "biển nước".
Chiều ngày 10/10, nhiều khu dân cư của huyện Sóc Sơn cũ vẫn bị ngập lụt.
Tác giả: Quang Phong - Thế Đoàn
Nguồn tin: Báo Tin tức