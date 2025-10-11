Dàn xe đặc chủng lội nước hỗ trợ người dân vùng lũ lụt Hà Nội

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Bộ Công an đã tăng cường thêm nhiều thiết bị chuyên dụng, như drone (máy bay không người lái) dùng để tiếp tế nhu yếu phẩm và kiểm tra các khu vực có người dân bị cô lập.