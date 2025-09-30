Thời gian:
Bên trong căn nhà 37m2 khiến 5 triệu người trầm trồ

Căn hộ 37m2 của cô gái 29 tuổi khiến 5 triệu người xuýt xoa bởi thiết kế nhỏ mà tinh tế, góc nào cũng thông minh, gọn gàng.

Một cô gái 29 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã cải tạo căn hộ cũ 37m2 thành không gian sống vừa tinh tế, vừa ấm áp, khiến hơn 5 triệu người phải trầm trồ khen ngợi. Ảnh: Chụp màn hình

Chiếc gương soi ở cửa ra vào không chỉ để ngắm, mà còn là tủ giày kiêm kho chứa đồ. Kệ bên trong có thể điều chỉnh chiều cao tùy ý. Ảnh: Rebecca Becky

Phòng khách có tủ gắn tường chứa gần nửa căn nhà, TV xoay 360 độ giúp bạn xem thoải mái ở nhiều vị trí. Ảnh: Rebecca Becky

Khu bếp nhỏ hình chữ L đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Rebecca Becky

Lối đi từ bếp sang phòng khách uốn qua một hành lang ngắn, tạo cảm giác “có hiên nhà” thay vì sự chật hẹp thường thấy trong căn hộ nhỏ. Ảnh: Rebecca Becky

Phòng tắm chỉ vài mét vuông nhưng thiết kế đủ khô – ướt tách biệt. Ảnh: Rebecca Becky

Gạch tường chống bám bẩn, dễ vệ sinh. Ảnh: Rebecca Becky

Ban công nhỏ được bố trí thành không gian nghỉ ngơi, thưởng trà. Ảnh: Rebecca Becky

Một góc phòng khách trong căn hộ. Ảnh chụp màn hình

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

