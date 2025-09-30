Bên trong căn nhà 37m2 khiến 5 triệu người trầm trồ

Một cô gái 29 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã cải tạo căn hộ cũ 37m2 thành không gian sống vừa tinh tế, vừa ấm áp, khiến hơn 5 triệu người phải trầm trồ khen ngợi. Ảnh: Chụp màn hình
Chiếc gương soi ở cửa ra vào không chỉ để ngắm, mà còn là tủ giày kiêm kho chứa đồ. Kệ bên trong có thể điều chỉnh chiều cao tùy ý. Ảnh: Rebecca Becky
Phòng khách có tủ gắn tường chứa gần nửa căn nhà, TV xoay 360 độ giúp bạn xem thoải mái ở nhiều vị trí. Ảnh: Rebecca Becky
Khu bếp nhỏ hình chữ L đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Rebecca Becky
Lối đi từ bếp sang phòng khách uốn qua một hành lang ngắn, tạo cảm giác “có hiên nhà” thay vì sự chật hẹp thường thấy trong căn hộ nhỏ. Ảnh: Rebecca Becky
Phòng tắm chỉ vài mét vuông nhưng thiết kế đủ khô – ướt tách biệt. Ảnh: Rebecca Becky
Gạch tường chống bám bẩn, dễ vệ sinh. Ảnh: Rebecca Becky
Ban công nhỏ được bố trí thành không gian nghỉ ngơi, thưởng trà. Ảnh: Rebecca Becky
Một góc phòng khách trong căn hộ. Ảnh chụp màn hình
