Chiêm ngưỡng ngôi nhà Việt vừa giành giải kiến trúc quốc tế

Theo đánh giá của ban giám khảo, Lá-Sách House là một mô hình nhà ở “tích hợp khí hậu, sinh thái và đời sống gia đình một cách tự nhiên, khiến không gian sống dường như mở rộng vượt ra ngoài vỏ bọc của nó”. Ảnh: atelier tho.A