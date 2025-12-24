Chiêm ngưỡng ngôi nhà Việt vừa giành giải kiến trúc quốc tế

Mới đây, Lá-Sách House - công trình nhà ở kết hợp thư viện tư nhân do atelier tho.A thiết kế tại TP HCM đã được vinh danh tại AR House Awards 2025. Ảnh: atelier tho.A
Theo đánh giá của ban giám khảo, Lá-Sách House là một mô hình nhà ở “tích hợp khí hậu, sinh thái và đời sống gia đình một cách tự nhiên, khiến không gian sống dường như mở rộng vượt ra ngoài vỏ bọc của nó”. Ảnh: atelier tho.A
Nằm trong hẻm cụt, khu đất bị bao quanh bởi các khối nhà xây chen dày đặc. Thay vì xây dựng sát ranh đất như nhà ống phổ biến, công trình được lùi nhẹ về phía sau, tạo khoảng trống nhỏ ở đầu hẻm. Ảnh: atelier tho.A
Điểm nhấn quan trọng của căn nhà là hệ mặt đứng hai lớp với các lam polycarbonate mờ. Ảnh: atelier tho.A
Lớp vỏ này hoạt động như một bộ lọc khí hậu giúp giảm bức xạ mặt trời trực tiếp, hạn chế hấp thụ nhiệt, đồng thời cho phép thông gió tự nhiên. Ảnh: atelier tho.A
Ban đêm, lớp lam bán trong suốt khiến ngôi nhà giống như một đèn lồng phát sáng trong hẻm. Ảnh: atelier tho.A
Các không gian kỹ thuật và phục vụ bao gồm cầu thang, bếp, khu vệ sinh và kho được gom vào một lõi bê tông chạy dọc theo một bên nhà. Ảnh: atelier tho.A
Cách thiết kế này làm mờ ranh giới giữa các tầng chức năng, cho phép ánh sáng và không khí lưu chuyển liên tục theo chiều đứng. Ảnh: atelier tho.A
Nội thất gỗ giúp cân bằng cảm giác thô của vật liệu bê tông. Ảnh: atelier tho.A
Thông gió chéo và ánh sáng tự nhiên được khai thác xuyên suốt các tầng, giúp tăng sự thích nghi với khí hậu nhiệt đới. Ảnh: atelier tho.A
