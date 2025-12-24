9 loại cây không nên trồng trong nhà kẻo mang lại phiền toái

Nhiều loại cây có nguồn gốc nhiệt đới, không thích những nơi có độ ẩm thấp như trong nhà. Nhưng cũng có những loại cây cần nhiều ánh sáng hơn mức chúng ta có thể cung cấp cho chúng, ngay cả khi chúng ta đã đặt chúng ở bệ cửa sổ nhiều nắng nhất. Một số loại cây lại có thể phát triển với kích thước quá lớn, có thể ảnh hưởng tới không gian sống và tiềm ẩn những mối lo ngại về sức khỏe. Cuối cùng, nhiều loại cây trồng dễ bị sâu bệnh khi trồng trong nhà, từ đó gây khó khăn cho việc chăm sóc hoặc tiềm ẩn nguy hại cho các thành viên trong gia đình nếu bạn dùng hóa chất diệt sâu bệnh cho chúng.

Dưới đây là 9 loại cây bạn không nên trồng trong nhà dù chỉ một chậu.

1. Hoa dành dành

Hoa dành dành (Ảnh: Getty).

Với tán lá xanh bóng mượt và những bông hoa trắng tinh, thơm ngát, thật dễ hiểu tại sao dành dành lại được nhiều gia chủ yêu thích trồng trong nhà. Tuy nhiên, cây dành dành cần nhiều ánh sáng và độ ẩm. Thêm vào đó, chúng cũng dễ bị nhện đỏ, rệp sáp và ruồi trắng tấn công. Chính vì thế, dành dành là loại cây không thích hợp để trồng trong nhà. Thay vào đó, hãy cho cây ra ngoài vườn để chúng có thể phát triển tốt hơn.

2. Hoa cúc

Hoa cúc (Ảnh: Getty).

Những bụi hoa cúc tươi tắn, rực rỡ nhiều màu sắc khác nhau. Loại cây này cũng có thể chịu được lạnh khá tốt. Tuy nhiên, nhiều loại cúc bụi chỉ nở theo mùa và cũng không sống được lâu ở trong nhà. Do đó, hãy cân nhắc trồng những loại cây khác có hoa nở đều hơn, hoặc các loại cây có lá đẹp, bền, có thể sinh trưởng tốt trong nhà.

3. Hoa hồng

Hoa hồng là loại cây không thích hợp trồng trong nhà (Ảnh: Getty).

Hoa hồng cần từ 6 - 8 tiếng ánh nắng trực tiếp mỗi ngày để phát triển tốt. Đây là điều kiện mà hầu hết các gia đình không thể đáp ứng được nếu trồng chúng trong nhà. Các loại hoa hồng mini có cơ hội sống sót tốt hơn, nhưng vẫn có thể gặp khó khăn vì chúng cần ngày ấm áp, đêm mát mẻ và không có gió lùa. Thêm vào đó, chúng dễ bị rệp và nhện đỏ tấn công khi trồng trong nhà. Tốt hơn hết, hãy trồng hoa hồng ngoài trời.

4. Hoa oải hương

Oải hương (Ảnh: Getty).

Có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, hoa oải hương cần ít nhất 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày để phát triển tốt. Cây cũng ưa nhiệt độ mát mẻ, tốt nhất ở khoảng 15 độ C vào ban ngày.

Ngoài ra, hoa oải hương hiếm khi nở trong nhà nên bạn sẽ không được thưởng thức hương thơm của những bông hoa, vốn là một trong những lý do chính khiến chúng ta trồng loại cây này. Chính vì thế, hoa oải hương không thích hợp để trồng trong nhà.

5. Hương thảo

Cây hương thảo (Ảnh: Getty).

Giống như oải hương, hương thảo cần rất nhiều ánh nắng trực tiếp để phát triển tốt. Trồng trong nhà thành công đòi hỏi phải đặt cây ở bệ cửa sổ sáng sủa và thường xuyên theo dõi độ ẩm của đất. Hương thảo thích đất hơi khô, nhưng hương thảo trồng trong chậu thường bị khô quá nhanh khi trồng trong nhà và hay bị rụng lá. Vì lý do này, cây hương thảo thường khó sống sót khi trồng trong nhà.

6. Cây xương rồng

Xương rồng (Ảnh: Getty).

Cây xương rồng được coi là loại cây dễ chăm sóc vì chúng tích trữ nước trong lá và thân nên không cần tưới nước thường xuyên. Tuy nhiên, hầu hết các loại xương rồng cần ít nhất 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày và chúng sẽ không chịu được nếu thiếu ánh nắng.

Gai nhọn của nhiều loại xương rồng cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và vật nuôi trong nhà. Trong phong thủy, gai nhọn của xương rồng bị xem là yếu tố tạo “sát khí”, dễ cản trở dòng năng lượng tích cực, làm gia tăng cảm giác căng thẳng và bất hòa trong không gian sống.

7. Trầu bà

Một loại trầu bà (Ảnh: Getty).

Cây trầu bà rất dễ trồng. Đây là một loại cây phổ biến và có giá cả phải chăng. Trầu bà có lá xanh đẹp, nhiều hình dáng và kích thước khác nhau. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 năm trồng, cây trầu bà có thể phát triển thành bụi rậm, chiếm nhiều diện tích trong nhà. Một số loại có thể đạt chiều cao lên tới 2,4m.

Việc trồng những cây quá rậm rạp trong nhà có thể khiến độ ẩm tăng cao, tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn và bụi bẩn phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp. Ban đêm, cây tiêu thụ oxy và thải CO₂, nếu phòng kín dễ gây cảm giác ngột ngạt, đau đầu, ngủ không sâu.

Ngoài ra, cây dày còn thu hút côn trùng, phát tán bào tử nấm, đặc biệt không phù hợp với trẻ nhỏ và người dị ứng. Do đó, tốt hơn hết bạn nên trồng trầu bà ngoài trời. Nếu vẫn muốn trồng trong nhà, nên cắt tỉa cành thường xuyên.

8. Dương xỉ Boston

Xương xỉ Boston (Ảnh: Getty).

Một cây dương xỉ Boston sum suê, tươi tốt trông thật tuyệt vời khi treo trên hiên nhà. Thế nhưng, loại cây này không thích hợp để trồng trong nhà. Dương xỉ Boston cần nhiều ánh sáng và độ ẩm cao. Chúng cũng không thích gió lùa và thích được giữ ẩm liên tục nên cần được chăm sóc thường xuyên.

Nếu không chăm sóc đúng cách, dương xỉ có thể bị rụng lá, khiến bạn phải dọn dẹp nhiều. Thay vì dương xỉ Boston, bạn nên chọn dương xỉ tổ chim, dương xỉ cá sấu để trồng trong nhà.

9. Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu (Ảnh: Getty).

Những bụi cây tuyệt đẹp này tô điểm thêm màu sắc và cảnh đẹp cho cảnh quan của gia đình. Nhưng cẩm tú cầu rất khó sống sót trong nhà, vì chúng thích nhiệt độ mát mẻ và độ ẩm cao.

Tác giả: Lam Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn