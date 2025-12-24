Bên trong biệt thự ngập sắc xanh đón Giáng sinh của Vân Trang

Mới đây, Vân Trang chia sẻ căn biệt thự rộng 1.000m2 ở phường Tân Phong (TP HCM) đã được trang hoàng để đón Giáng sinh. Ảnh: FB Vân Trang
Nếu như năm ngoái, Vân Trang phủ đỏ căn biệt thự thì năm nay nữ diễn viên chọn tông màu xanh - trắng để tạo sự mới mẻ. Ảnh: FB Vân Trang
Mọi công đoạn trang trí đều do Vân Trang tự tay thực hiện. Ảnh: FB Vân Trang
Từng góc trong nhà đều được nữ diễn viên chăm chút tỉ mỉ. Ảnh chụp màn hình
Bàn tiệc Giáng sinh sang trọng. Ảnh: FB Vân Trang
Vân Trang tự lên thiết kế, đặt mua vải tuyn cỡ lớn cùng nhiều đồ trang trí tông xanh - trắng và dành nhiều ngày để hoàn thiện từng góc nhà. Ảnh: FB Vân Trang
Nữ diễn viên tự cắt xốp để tạo hình tuyết, trèo thang để trang trí đèn chùm, dán nơ lên tường, treo quả châu lấp lánh. Ảnh: FB Vân Trang
Chiếc đàn piano cũng được phủ vải xanh, bên trên đặt những cây thông nhỏ màu bạc. Ảnh: FB Vân Trang
Cây thông Noel màu xanh cao là điểm nhấn trong căn biệt thự. Ảnh: FB Vân Trang
