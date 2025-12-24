Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Bên trong biệt thự ngập sắc xanh đón Giáng sinh của Vân Trang

Chuẩn bị đón Giáng sinh, biệt rộng 1.000 m2 ở TP HCM của diễn viên Vân Trang được phủ màu xanh mát lạnh tạo sự khác biệt.

Mới đây, Vân Trang chia sẻ căn biệt thự rộng 1.000m2 ở phường Tân Phong (TP HCM) đã được trang hoàng để đón Giáng sinh. Ảnh: FB Vân Trang

Nếu như năm ngoái, Vân Trang phủ đỏ căn biệt thự thì năm nay nữ diễn viên chọn tông màu xanh - trắng để tạo sự mới mẻ. Ảnh: FB Vân Trang

Mọi công đoạn trang trí đều do Vân Trang tự tay thực hiện. Ảnh: FB Vân Trang

Từng góc trong nhà đều được nữ diễn viên chăm chút tỉ mỉ. Ảnh chụp màn hình

Bàn tiệc Giáng sinh sang trọng. Ảnh: FB Vân Trang

Vân Trang tự lên thiết kế, đặt mua vải tuyn cỡ lớn cùng nhiều đồ trang trí tông xanh - trắng và dành nhiều ngày để hoàn thiện từng góc nhà. Ảnh: FB Vân Trang

Nữ diễn viên tự cắt xốp để tạo hình tuyết, trèo thang để trang trí đèn chùm, dán nơ lên tường, treo quả châu lấp lánh. Ảnh: FB Vân Trang

Chiếc đàn piano cũng được phủ vải xanh, bên trên đặt những cây thông nhỏ màu bạc. Ảnh: FB Vân Trang

Cây thông Noel màu xanh cao là điểm nhấn trong căn biệt thự. Ảnh: FB Vân Trang

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: ngập sắc xanh ,bên trong ,đón giáng sinh ,Vân Trang ,biệt thự

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP