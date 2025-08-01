Bên trong căn nhà chưa đầy 2m2, giá hơn 130 triệu đồng

Một người đàn ông ở bang Ohio (Mỹ) tự xây ngôi nhà tí hon chỉ rộng 19 feet vuông (khoảng 1,7m2), chi phí khoảng 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng). Ảnh: Homecrux
Ngôi nhà tí hon này có đầy đủ chức năng và hoàn toàn có thể ở được nếu cần. Nhà được xây dựng trên một rơ-moóc trục xe tải và hai kích để đảm bảo độ ổn định. Ảnh: Homecrux
Gia chủ sử dụng gỗ tuyết tùng ốp ngoài và sơn đen toàn bộ bên ngoài để tạo nên vẻ ngoài nổi bật. Ảnh: Homecrux
Mái nhà lợp bằng ván thông thường và hai tấm pin mặt trời, mỗi bên một tấm. Ảnh: Homecrux
Mái nhà lợp bằng ván thông thường và hai tấm pin mặt trời, mỗi bên một tấm. Ảnh: Homecrux
Bên trong căn nhà được bố trí khéo léo với giường gập trên gác mái, ghế băng kèm khoang chứa pin, bồn rửa có nắp gỗ vừa làm mặt bàn, tủ lạnh mini, bếp di động, toilet di động và vòi sen ngoài trời. Ảnh: Homecrux
Ánh sáng tự nhiên tràn vào qua cửa sổ. Ảnh: Homecrux
Chủ nhân đã nhiều lần thử ngủ lại ngôi nhà tí hon, thậm chí một lần giữa bão tuyết lớn. Ảnh: Homecrux
Kết quả ngoài mong đợi, căn nhà vẫn giữ được nhiệt, có điện và đảm bảo sinh hoạt tối thiểu. Ảnh: Homecrux
Dù thừa nhận khó sống lâu dài trong không gian quá nhỏ, chủ nhân tin rằng với sáng tạo và sự linh hoạt, ngôi nhà này hoàn toàn có thể trở thành nơi ở tạm thời hoặc mang theo đi cắm trại, sống ngoài lưới điện. Ảnh: Homecrux
Khu bếp nấu nhỏ xinh. Ảnh: Homecrux
Ngôi nhà vẫn đầy đủ công năng, phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Homecrux
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn