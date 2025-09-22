Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Bên trong căn hộ hơn 10 tỷ của ca sĩ Đức Phúc

Căn hộ của Đức Phúc tại TP HCM rộng 120m2, có màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác ấm cúng và rộng rãi.

Với việc xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Sputnik

Đức Phúc là giọng ca trẻ được nhiều khán giả yêu mến với nhiều bản hit đình đám như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Hơn cả yêu...Ảnh: Interfax

Tháng 3/2022, Đức Phúc khiến dân tình xuýt xoa khi chia sẻ hình ảnh các góc trong căn hộ mới tậu giá hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Căn hộ của Đức Phúc có diện tích hơn 120m2 gồm 3 phòng ngủ, có hướng nhìn về trung tâm thành phố. Ảnh: FBNV

Căn hộ do nam ca sĩ tự lên ý tưởng thiết kế, giám sát xây dựng và chọn lựa nội thất. Ảnh: chụp màn hình

Không gian nhà mang phong cách tân cổ điển với màu trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV

Đèn chùm kiểu Ý phù hợp với phong cách tân cổ điển. Ảnh: FBNV

Phòng bếp đơn giản, thanh lịch với gạch lát men và tông màu trắng đen cổ điển. Ảnh: FBNV

Đức Phúc cho biết từng học thiết kế, cầu kỳ trong việc trang trí nhà, nhiều món đặt từ nước ngoài với chi phí cao. Ảnh: FBNV

Từng chi tiết trong căn hộ đều được nam ca sĩ chú ý, từ tay nắm cửa sang trọng. Ảnh: FBNV

Một góc khác với tầm view tuyệt đẹp trong căn hộ. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: căn hộ hơn 10 tỷ ,ca sĩ Đức Phúc ,bên trong ,TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP