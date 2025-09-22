Bên trong căn hộ hơn 10 tỷ của ca sĩ Đức Phúc

Với việc xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Sputnik
Đức Phúc là giọng ca trẻ được nhiều khán giả yêu mến với nhiều bản hit đình đám như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Hơn cả yêu...Ảnh: Interfax
Tháng 3/2022, Đức Phúc khiến dân tình xuýt xoa khi chia sẻ hình ảnh các góc trong căn hộ mới tậu giá hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Căn hộ của Đức Phúc có diện tích hơn 120m2 gồm 3 phòng ngủ, có hướng nhìn về trung tâm thành phố. Ảnh: FBNV
Căn hộ do nam ca sĩ tự lên ý tưởng thiết kế, giám sát xây dựng và chọn lựa nội thất. Ảnh: chụp màn hình
Không gian nhà mang phong cách tân cổ điển với màu trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Đèn chùm kiểu Ý phù hợp với phong cách tân cổ điển. Ảnh: FBNV
Phòng bếp đơn giản, thanh lịch với gạch lát men và tông màu trắng đen cổ điển. Ảnh: FBNV
Đức Phúc cho biết từng học thiết kế, cầu kỳ trong việc trang trí nhà, nhiều món đặt từ nước ngoài với chi phí cao. Ảnh: FBNV
Từng chi tiết trong căn hộ đều được nam ca sĩ chú ý, từ tay nắm cửa sang trọng. Ảnh: FBNV
Một góc khác với tầm view tuyệt đẹp trong căn hộ. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn