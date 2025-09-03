Bên trong căn nhà ngập sách và hoa của ca sĩ Tùng Dương

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đầy màu sắc, Tùng Dương còn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Giang Phạm. Nam ca sĩ cùng vợ và các con hiện sống trong căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Ảnh: Facebook