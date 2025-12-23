Hoàng Đức khoe nhà riêng 10 tỷ ở tuổi 27

Tối 22/12, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ trên trang cá nhân video giới thiệu tổ ấm vừa hoàn thiện của mình ở tuổi 27. “Tổng kết 2025 - Mục tiêu có nhà riêng của mình đã hoàn thành! Những ngày cuối năm 2025 ngồi nhìn lại, không có quá nhiều thành tựu, nhưng với Đức, 2025 như vậy là đã trọn vẹn”, nam tiền vệ bày tỏ.
Qua các video và hình ảnh được Hoàng Đức đăng tải, căn hộ cao cấp của anh có không gian rộng rãi với gam trắng - xám chủ đạo, nổi bật với sàn gỗ xương cá, hệ thống đèn LED âm trần và rèm cửa tự động.
Điểm nhấn ở khu vực phòng khách là tủ âm tường trưng bày bộ sưu tập Bearbrick - loạt mô hình giới hạn có giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Khi rèm cửa mở ra, view toàn cảnh bên ngoài khiến người xem trầm trồ.
Đây là ngôi nhà đầu tiên của Hoàng Đức tại Hà Nội, thành quả sau nhiều năm chơi bóng và tích lũy. Nam cầu thủ từng dành nhiều thời gian nghiên cứu, lựa chọn thiết kế nội thất theo phong cách tối giản, hiện đại. Anh từng vui vẻ tiết lộ làm nhà mới “để có tinh thần chuẩn bị lấy vợ”.
Hoàng Đức đã xuống tiền mua căn hộ cao cấp rộng 120 m2 tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội từ năm 2024. Ngôi nhà này thuộc một dự án hot nên có giá hơn 10 tỷ đồng, đặc biệt là có view nhìn ra SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Vì bận rộn, đến đầu năm nay, ngay sau khi cùng đội tuyển Việt Nam trở về từ Thái Lan sau ASEAN Cup 2024, tiền vệ sinh năm 1998 mới cùng bố mẹ đi nhận nhà mới.
Trước khi nhà riêng, Hoàng Đức từng giúp bố mẹ xây căn nhà khang trang và hiện đại, với chi phí cũng khoảng 10 tỷ đồng vào năm 2021. Năm 2023, nam tiền vệ này sắm xe hơi giá hơn 11 tỷ đồng. Nhiều đồng đội, người hâm mộ ngưỡng mộ cầu thủ trẻ tài năng với những thành tựu đạt được.
Nguyễn Hoàng Đức (sinh năm 1998) là một trong những cầu thủ được đánh giá cao trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh từng giành 2 danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba sau chức vô địch vang dội tại ASEAN Cup 2024.
Về chuyện tình cảm, Hoàng Đức từng công khai hẹn hò với hot girl kém mình 1 tuổi. Cả hai có chuyện tình khoảng 4 năm trước khi chia tay vào năm 2023. Từ đó, nam tiền vệ khá kín tiếng. Hồi tháng 7, bà Hoàng Thị Thoa, mẹ Hoàng Đức, cho biết con trai chưa có người yêu.
Tác giả: Ngân Anh
Nguồn tin: znews.vn