Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 - khu vực IV tại Nghệ An

Tham dự Lễ bế mạc, đại diện Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Liên hoan Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức Liên hoan; đại diện Lãnh đạo Quân khu 4 và 22 đoàn nghệ thuật cùng cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị địa phương, Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII, năm 2023 - khu vực IV tại Nghệ An diễn ra trong những ngày tháng 5 lịch sử, nhân dịp kỷ niệm 155 năm năm sinh bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chính quê hương của Người. Đây là khu vực cuối cùng khép lại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII, năm 2023 tại 04 khu vực trong toàn quốc.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII, năm 2023 - khu vực IV với 107 tiết mục nghệ thuật gồm các thể loại ca, múa, nhạc, kịch; trong đó, có 37 tiết mục tự biên, sáng tác mới của các tác giả là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong CAND. Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức (BTC) đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn Nghi lễ CAND tổ chức thành công đêm công diễn phục vụ Nhân dân và cán bộ, đảng viên tại Quảng trường Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) với chủ đề “Hoa tháng 5 dâng Người”.

Đồng chí Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan Bộ Công an phát biểu tại Lễ bế mạc

Thay mặt Ban Giám khảo (BGK), NSND Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng BGK Liên hoan đặc biệt đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của các cấp lãnh đạo ngành CAND, sự cố gắng của các thủ trưởng đơn vị trực tiếp. Từ công tác xây dựng ý tưởng kịch bản, tác phẩm, đạo diễn, biên đạo và cao hơn cả là khai thác tài năng của các chiến sĩ để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật thật sự ấn tượng, xúc động và hết sức có ý nghĩa.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng ban tổ chức tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ thuật

Phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, những tiết mục, bằng những lời ca, tiếng hát, hình ảnh nghệ thuật đã khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ CAND, đã chạm đến trái tim của quần chúng Nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh gần dân, sát dân, hiểu dân, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ của người chiến sĩ CAND kiên trung, anh hùng. Một số ca khúc truyền thống của lực lượng CAND cũng đã được phối khí, làm mới hoà quyện giữa các loại hình ca, múa, nhạc, kịch, giữa diễn viên không chuyên và diễn viên chuyên nghiệp, giữa màu sắc vùng miền, giữa lực lượng CAND với bà con các địa phương. Tất cả tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng văn hóa rất sôi động, ấm tình quân dân.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu, cán bộ chiến sĩ CAND, quần chúng Nhân dân được thưởng thức những tiết mục đặc sắc nhất của các đoàn nghệ thuật biểu diễn tại liên hoan lần này

Những hoạt động ý nghĩa trên, đã tạo nên không khí sôi nổi về đời sống văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, góp phần xây dựng sự đoàn kết, ấm tình quân dân và đây là nét đổi mới tại liên hoan lần này. Điều đó càng khẳng định rõ hơn vai trò của lực lượng CAND thực sự là điểm tựa bình yên của Nhân dân.

Trao Chứng nhận Chuyên đề tặng các cá nhân xuất sắc tại liên hoan

Thay mặt BTC, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng đoàn thường trực BTC khẳng định, sau 03 ngày thi diễn, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND năm 2023 - khu vực IV trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - tỉnh Nghệ An đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy chia sẻ: “Để có được thành công của Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII, năm 2023 - khu vực IV, thay mặt BTC Liên hoan Bộ Công an, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An, đặc biệt sự phối hợp chủ động và hiệu quả đến từ Công an tỉnh Nghệ An - đơn vị chủ nhà đăng cai Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu vực IV lần này”. Đồng thời, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần khắc phục những khó khăn, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa ra sức tập luyện để cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy và Phó Chủ tịch UBND Bùi Đình Long trao hoa và Cờ, giải Xuất sắc cho đoàn Nghệ An

Cũng theo đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, liên hoan lần này, BTC đã mở rộng đối tượng tham gia nhằm thu hút các cộng tác viên, diễn viên chuyên nghiệp với những đóng góp cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật của lực lượng CAND đã làm cho liên hoan đa dạng về loại hình, phong phú trong cách thể hiện và là động lực thúc đẩy chất lượng chuyên môn trong phong trào tại mỗi đơn vị, địa phương.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Cờ, giải A toàn đoàn cho các đoàn

Trao Cờ, giải B cho 08 đoàn nghệ thuật

Trao Cờ, giải C cho các đoàn nghệ thuật

Trao Cờ, giải Khuyến khích cho các đoàn

Phát huy những kết quả đạt được tại liên hoan, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948 - 11/6/2023. Đặc biệt, cần quan tâm tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Công an với Nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại diện các đoàn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Đối với giải tiết mục, Bộ Công an quyết định tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm Bằng khen của Bộ Công an cho 22 tiết mục đạt giải A; tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cho 31 tiết mục Giải B, 44 tiết mục Giải C và trao giải chuyên đề cho 10 cá nhân - những diễn viên triển vọng, tác giả có ca khúc mới chất lượng về CAND.

Đối với giải toàn đoàn, Giải xuất sắc nhất đã thuộc về đoàn Nghệ An; Giải A toàn đoàn: Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Lâm Đồng; Giải B có 07 đơn vị: Gia Lai, Cụm thi đua số 3, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Lào Cai; Giải C cho 08 đơn vị: Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Cụm thi đua số 6, Quảng Bình và Thanh Hóa; giải Khuyến khích toàn đoàn cho 02 đơn vị: Cụm thi đua số 5 và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1.

Tác giả: Phạm Thủy - Minh Khôi - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn