Dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và đại diện 22 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc 22 đơn vị Công an, địa phương về tham dự chương trình.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự chương trình

Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm chào mừng 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân và chào mừng các đoàn nghệ thuật Công an nhân dân về tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ 12 tại TP. Vinh. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, tiếp tục quyết tâm, nỗ lực đẩy mạnh việc học tập Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đồng thời tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng qua các giai đoạn cách mạng và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đoàn quân nhạc Công an nhân dân biểu diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh)

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hoa tháng Năm dâng Người” được truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu: Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), Làng Sen quê Bác và các tỉnh Hà Giang, Cà Mau. Tại Chương trình, 10 tiết mục xuất sắc nhất ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, Tổ quốc Việt Nam, truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân và những tấm gương hy sinh dũng cảm, thầm lặng của chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, biển đảo, biên giới chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc… đã được các đoàn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân các địa phương trình diễn.

Tất cả các tiết mục đều được dàn dựng công phu, hấp dẫn với chất lượng nghệ thuật cao để lại ấn tượng sâu sắc, đem đến không khí vui tươi, phấn khởi cho khán giả.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng Kỷ niệm chương và hoa cho 75 đồng chí cán bộ Công an nhân dân tiêu biểu đại diện cho nhiều tấm gương điển hình của lực lượng Công an nhân dân trên toàn quốc

Tiết mục “Nghệ An vươn khơi” của Đoàn nghệ thuật Công an tỉnh Nghệ An biểu diễn

Ca khúc “Anh Công an về bản” mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc của Đoàn nghệ thuật tỉnh Lào Cai biểu diễn

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Bình yên buôn làng” của Đoàn nghệ thuật công an tỉnh Gia Lai biểu diễn

Đông đảo nhân dân tới theo dõi chương trình

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn