Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân, lần thứ XII - khu vực IV

Dự lễ khai mạc, về phía Ban tổ chức có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan; Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và đại diện 22 đoàn nghệ thuật quần chúng tham dự liên hoan.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an - Trưởng ban Tổ chức liên hoan phát biểu khai mạc.

Tháng 1/2023, Bộ Công an ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân (NTQC CAND) lần thứ XII, năm 2023 tại 4 khu vực trong toàn quốc. Đây là một trong các hoạt động văn hóa chính trị trọng tâm, mang ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 137 năm Ngày Quốc tế lao động. Qua đó, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng qua các giai đoạn cách mạng và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng hoa và biểu trưng cho đại diện các đoàn nghệ thuật quần chúng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân, lần thứ XII - khu vực IV có sự tham gia của hơn 800 diễn viên đến từ 22 đoàn nghệ thuật quần chúng của Công an các đơn vị, địa phương với nhiều loại hình nghệ thuật, như: Hát, múa, trích đoạn dân ca, sân khấu kịch... về đề tài tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ và lực lượng Công an nhân dân. Các đoàn đều đầu tư kỹ lưỡng, công phu về nội dung, nghệ thuật thể hiện, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiết mục đặc sắc cho khán giả.

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an - Trưởng ban Tổ chức liên hoan NTQC CAND lần thứ XII, năm 2023 nhấn mạnh, Liên hoan NTQC CAND lần thứ XII, năm 2023 có chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác”, không chỉ là ngày hội của những cán bộ chiến sỹ làm công tác văn hóa, văn nghệ mà còn là dịp để cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, mở rộng văn hóa giữa các vùng miền, giữa cơ quan khối Bộ với Công an các địa phương, là nơi thể hiện tài năng nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê của các cá nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng từ đơn vị cơ sở. Để văn hoá CAND hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ thấm nhuần tinh thần dân tộc và thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng hoa chúc mừng Liên hoan.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định, các Đoàn NTQC Công an các đơn vị, địa phương sẽ cống hiến cho Liên hoan NTQC CAND khu vực IV những chương trình, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, gây được ấn tượng đẹp đẽ trong lòng công chúng.

Ban tổ chức Liên hoan tặng hoa Ban giam khảo.

Phát biểu chào mừng liên hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, việc Bộ Công an cho phép Nghệ An đăng cai tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, khu vực IV là niềm vinh dự, thể hiện sự ghi nhận và quan tâm, tin tưởng đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an đối với tỉnh Nghệ An nói chung và Công an Nghệ An nói riêng. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ và cùng Công an Nghệ An thực hiện các nội dung chuẩn bị để tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII đảm bảo một cách trang trọng, hiệu quả và ý nghĩa nhất.

Tiết mục dự thi của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An.

Thay mặt cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và toàn thể nhân dân tỉnh nhà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với tỉnh Nghệ An nói chung và Công an Nghệ An nói riêng trong suốt chặng đường qua, đặc biệt là sự hướng dẫn, giúp đỡ, phối hợp trong quá trình chuẩn bị cho Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ 12. Mong rằng thời gian tới, sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tình cảm quý báu của các đồng chí. Về phía lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất và tin tưởng tuyệt đối rằng lực lượng Công an nói chung và Công an Nghệ An nói riêng sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh nhà.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân