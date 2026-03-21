Bắt tạm giam 4 bị can dùng hung khí đánh nhau sau va chạm giao thông

Các bị can bị bắt giữ gồm Trần Công Bùi (SN 1985, ngụ xã Bảo Lâm 3), Hoàng Văn Võ (SN 1994, ngụ xã Đông Giang), Cao Văn Cai (SN 1990, ngụ phường Tiến Thành) và Hoàng Văn Nối (SN 1996, ngụ xã Đông Giang).

Công an đọc lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ đánh nhau sau va chạm giao thông.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 4/10/2025 tại khu vực thôn 3, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm này, nhóm của Trần Công Bùi cùng 5 người khác đi trên ôtô xảy ra va chạm với xe máy do Hoàng Văn Võ điều khiển, chở theo Cao Văn Cai. Sau va chạm, hai nhóm đã sử dụng hung khí lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định 4 đối tượng Trần Công Bùi, Hoàng Văn Võ, Cao Văn Cai và Hoàng Văn Nối đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng nêu trên.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân