Mất gần 3 tỷ đồng sau 7 ngày yêu 'người lạ' trên mạng

Ngày 11/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố hơn 70 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia, do nhóm người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Bà Lan là một trong những nạn nhân của đường dây lừa đảo này. Người phụ nữ đã ly hôn, hơn 40 tuổi, nhận được lời mời kết bạn từ một số điện thoại lạ qua Zalo.

Trong hai ngày đầu, người này liên tục nhắn tin hỏi thăm nhưng bà không trả lời. Đến ngày thứ ba, người đàn ông giới thiệu được một phó giám đốc sở quen biết cho số điện thoại để làm quen. Do biết người được nhắc đến nên bà Lan bắt đầu trò chuyện.

Những người trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Người này tỏ ra am hiểu hoàn cảnh của bà, biết cả năm sinh, công việc và tình trạng hôn nhân. Những ngày tiếp theo, người này thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi han, tâm sự và giới thiệu bản thân đã ly hôn, đang sở hữu chuỗi cửa hàng đồ gỗ.

Khi truy cập tài khoản Zalo của người này, bà Lan thấy nhiều hình ảnh cửa hàng quy mô lớn, địa chỉ rõ ràng nên càng thêm tin tưởng. Tuy nhiên, toàn bộ hình ảnh cá nhân và cơ sở kinh doanh đều là giả mạo.

Đến ngày thứ sáu, người đàn ông liên tục chia sẻ hoàn cảnh, bày tỏ tình cảm và đề cập chuyện xây dựng gia đình. Bà Lan dần nảy sinh tình cảm với người chưa từng gặp mặt.

Ngày thứ bảy, người này giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính trực tuyến với lợi nhuận cao. Ban đầu bà từ chối nhưng sau nhiều lần thuyết phục đã đồng ý tham gia.

Theo hướng dẫn, bà tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo được thiết kế giống sàn giao dịch thật để nạp tiền đầu tư.

Sau khi chuyển 50 triệu đồng, hôm sau tài khoản hiển thị số dư tăng lên 55 triệu đồng. Tiếp đó, bà nạp thêm 100 triệu đồng và tài khoản tiếp tục tăng lên 110 triệu đồng.

"Những lần đầu thấy có tiền chuyển về, tôi cứ tin là thật", bà Lan kể.

Tin tưởng vào khả năng sinh lời, người phụ nữ tiếp tục vay mượn và chuyển những khoản tiền lớn hơn. Khi tổng số tiền đã nạp lên gần 3 tỷ đồng, tài khoản Zalo của "người yêu" bất ngờ khóa liên lạc. Các giao dịch cũng không thể thực hiện.

Lúc này, bà mới nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo và mất toàn bộ số tiền đầu tư.

Một số người trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Quy trình 'đánh khách' trong 7 ngày

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án điều tra.

Theo nhà chức trách, nhóm lừa đảo tổ chức hoạt động chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng "quy trình đánh khách 7 ngày" nhằm tạo dựng tình cảm, lòng tin trước khi dụ dỗ nạn nhân đầu tư tài chính trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định Lê Công Diễn, 32 tuổi, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, là mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Theo công an, các đối tượng đặt "đại bản doanh" tại Campuchia, đồng thời bố trí người tại nhiều địa phương để thu thập thông tin và tiếp cận nạn nhân.

Từ đầu mối này, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng chức năng nhiều tỉnh, thành bắt giữ các nghi phạm khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 70 bị can trong đường dây lừa đảo do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Nhà chức trách cáo buộc nhóm này đã lừa nhiều nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Cảnh sát lấy lời khai một người trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, đặc biệt là những trường hợp nhanh chóng bày tỏ tình cảm hoặc giới thiệu cơ hội đầu tư lợi nhuận cao.

Người dân không nên chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ, không tham gia các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc và cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: vnexpress.net