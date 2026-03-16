Khởi tố, bắt t.ạ.m g.i.a.m chủ cơ sở pha a.x.i.t acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên'

Khu vực sản xuất giấm giả bị lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 13-3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một chủ cơ sở sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả.

Bị can là Nguyễn Công Khương (50 tuổi), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương, địa chỉ tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, vào tháng 1-2026, qua rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Đoàn kiểm tra 389 tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất sản phẩm mang nhãn "giấm trắng 100% tự nhiên" bằng cách pha chế phụ gia thực phẩm axit acetic với nước trắng, ngoài ra không có thành phần nào khác.

Tổ công tác đã tạm giữ 7.488 chai giấm trắng loại 0,5 lít/chai, 150kg phụ gia thực phẩm axit acetic, cùng nắp chai, nhãn mác hàng hóa và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc sản xuất giấm giả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Công Khương - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo cơ quan công an, năm 2023, Nguyễn Công Khương đã tự công bố sản phẩm giấm trắng với thành phần gồm cốt giấm và nước tinh khiết.

Tuy nhiên khi sản xuất, thay vì lên men tự nhiên từ các nguyên liệu như gạo, táo hoặc hoa quả, Khương đã sử dụng phụ gia thực phẩm axit acetic pha với nước lọc thô để tạo thành giấm ăn.

Sau đó các chai giấm được dán nhãn "giấm trắng 100% tự nhiên" rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, chủ yếu dùng làm gia vị pha nước chấm hoặc nấu ăn. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Công Khương có dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt với lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Những hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: tuoitre.vn