Trả giá vì mua ma túy về bán kiếm lời

Ngày 11/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Bùi Thế Được (SN 1996), trú xã Diễn Châu (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 8/2025, Bùi Thế Được liên hệ với đối tượng Nguyễn Ngọc Khang (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt mua 400 viên hồng phiến với giá 14 triệu đồng. Khang hướng dẫn Được để tiền tại một cột điện gần trường mầm non.

Bị cáo Bùi Thế Được tại phiên tòa phúc thẩm.

Khi đến vị trí được chỉ dẫn, Được để lại tiền. Lát sau, người bán báo cho Được đến lấy 2 gói hồng phiến. Ngoài số ma túy trên, bên bán còn cho thêm 2 gói ma túy đá.

Sau khi nhận “hàng”, Được đem về nhà, chia nhỏ thành nhiều túi nhỏ rồi cất giấu trong phòng ngủ để vừa sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Đến khuya ngày 10/9/2025, Được bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật là hơn 27g ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Được thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Được còn khai trước đó một tháng có nhờ Khang mua hộ 400 viên hồng phiến với giá 14 triệu đồng. Toàn bộ số ma túy trên đã được Được sử dụng và bán hết.

Với hành vi phạm tội trên, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thế Được 12 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, thừa nhận việc mua bán ma túy để vừa sử dụng vừa bán lẻ kiếm lời.

Bị cáo cho rằng bản thân đã nhận thức được hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, đồng thời thể hiện sự ăn năn hối lỗi và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau quá trình xét xử, tòa phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Bùi Thế Được, sửa bản án sơ thẩm từ 12 năm tù xuống còn 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn