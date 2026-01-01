Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất các nội dung: Chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc; Chủ trương ban hành dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang báo cáo dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc

Theo đó, dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu của công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Trong đó, số căn hộ nhà ở xã hội khoảng 2.005 căn; số căn hộ nhà ở thương mại khoảng 500 căn hộ. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 3.539 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật trước ngày 31/12/2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị mở rộng thêm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Về chủ trương ban hành dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đối tượng áp dụng Nghị quyết này là lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo; cán bộ, công chức chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại Ban Tôn giáo – Sở Dân tộc và Tôn giáo. Cán bộ, công chức chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phòng Văn hóa – Xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho ý kiến về đối tượng áp dụng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kết luận

Thống nhất với các nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận lưu ý, đối với dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án để hoàn thành dự án sớm hơn dự kiến, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng đủ năng lực tài chính thực hiện dự án; đảm bảo kiến trúc cảnh quan dự án. Thực hiện bán nhà ở xã hội đúng đối tượng.

Về chủ trương ban hành dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ sự vất vả của cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giao Mặt trận Tổ quốc tỉnh nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo tại các ban Đảng, cơ quan Mặt trận Tổ quốc.

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Kế hoạch giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trước hội nghị hiệp thương lần 3. Dự kiến danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ứng cử tại các đơn vị bầu cử. Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TU, ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

