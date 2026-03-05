Phó Thống đốc NHNN nói về tỉ giá trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông

Chiều 4-3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thông tin về định hướng điều hành chính sách tiền tệ và tỉ giá thời gian tới trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động lớn, nhất là xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng tới thị trường tài chính toàn cầu.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trả lời báo chí tại họp báo

Theo ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN, cuối tháng 2-2026, tỉ giá bình quân thị trường liên ngân hàng quanh 26.044 VND/USD, giảm 0,94% so với cuối năm 2025, nguồn cung ngoại tệ dồi dào.

Do tình hình Trung Đông căng thẳng nên những ngày gần đây tỉ giá có nhích lên. Tính đến trưa nay, tỉ giá liên ngân hàng là 26.220 VND/USD.

Ông Phạm Thanh Hà nêu rõ bối cảnh quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, chịu tác động trực tiếp, đồng thời vừa phải duy trì tăng trưởng kinh tế cao vừa cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

"Diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao (có thời điểm ở mức 8-13%), tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia. Các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất, có Ngân hàng Trung ương đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát, tạo sức ép lên tỉ giá và thị trường tiền tệ trong nước"- ông Phạm Thanh Hà cho hay.

Do đó, trong thời gian tới, NHNN sẽ theo sát tình hình để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cụ thể, NHNN sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay.

NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỉ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, đảm bảo thông suốt thị trường ngoại tệ.

Lãnh đạo NHNN cũng nhấn mạnh sẽ điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến vĩ mô, thị trường tiền tệ. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế…

Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

