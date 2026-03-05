VFF thưởng ĐT nữ Việt Nam 500 triệu đồng

ĐT nữ Việt Nam được thẳng 500 triệu đồng sau trận thắng Ấn Độ. Ảnh: VFF

Với chiến thắng ngay những phút chót của trận mở màn với Ấn Độ của thầy trò HLV Mai Đức Chung, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường, bản lãnh và sự nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam ở trận ra quân.

Cần nhắc thêm, ở trận mở màn, ĐT nữ Việt nam đã dẫn trước Ấn Độ 1-0 ở khoảng cuối hiệp 1, nhưng sau đó bị cân bằng 1-1 ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, những phút cuối trận, đội nữ Việt Nam đã vượt lên và thắng chung cuộc 2-1.

Đây là kết quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của toàn đội trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên ĐT nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững sự tập trung, nhanh chóng hồi phục thể lực, hòng chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo gặp Đài Bắc Trung Hoa, hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải.

Nhằm ghi nhận và khích lệ tinh thần toàn đội, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam quyết định thưởng động viên 500 triệu đồng cho ĐT nữ Việt Nam với thành tích giành chiến thắng ở trận mở màn.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn