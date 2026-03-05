Truy nã Lê Hà Trang trong đường dây lừa đảo sàn chứng khoán online

Theo tài liệu điều tra, Lê Hà Trang tham gia một đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc đầu tư chứng khoán trực tuyến. Các đối tượng lập sàn giao dịch online giả mạo, quảng cáo lợi nhuận cao nhằm thu hút người tham gia.

Đối tượng Lê Hà Trang và quyết định truy nã

Khi có nạn nhân đăng ký tài khoản, nhóm này tìm cách tạo niềm tin, hướng dẫn nạp tiền nhiều lần với lý do “tăng hạn mức đầu tư”, “mở gói lợi nhuận cao”. Sau khi số tiền lớn được chuyển vào tài khoản, các đối tượng thông báo lỗi hệ thống, khóa tài khoản hoặc đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hà Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin, đồng thời đề nghị khi phát hiện đối tượng ở bất kỳ đâu, người dân nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, số điện thoại 0989.651.412 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Mọi thông tin liên quan sẽ được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật, góp phần ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các hành vi lừa đảo qua mạng đang diễn biến phức tạp.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn