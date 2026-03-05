Nữ giáo viên mầm non có con dưới 12 tháng tuổi được giảm 5 giờ dạy/tuần

Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non chính thức có hiệu lực từ ngày 4/3/2026.

Theo Thông tư, thời gian làm việc trong năm học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên mầm non là 42 tuần. Trong đó, 35 tuần dành cho tổ chức giảng dạy; 4 tuần để học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và 3 tuần chuẩn bị năm học mới, tổng kết năm học.

Cụ thể, trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp như phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc những tình huống cấp bách buộc phải điều chỉnh khung kế hoạch năm học, số tuần giảng dạy sẽ thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Về định mức giờ dạy, Thông tư phân định rõ theo mô hình tổ chức lớp học. Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, thời lượng giảng dạy là 5 giờ 30 phút/ngày. Với lớp học 1 buổi/ngày, giáo viên giảng dạy 4 giờ/ngày.

Đáng chú ý, định mức giờ dạy của cán bộ quản lý cũng được quy định cụ thể. Theo đó, hiệu trưởng dạy 2 giờ/tuần, phó hiệu trưởng 4 giờ/tuần. Thông tư nêu rõ, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng giờ dạy quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức bắt buộc này. Chỉ khi đã dạy đủ số giờ theo quy định, họ mới được tính các hoạt động chuyên môn quy đổi vào tổng số giờ dạy khi xác định giờ dạy thêm.

Về chế độ giảm định mức giờ dạy, nhiều vị trí kiêm nhiệm được tính toán cụ thể. Tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ/tuần; tổ phó giảm 1 giờ/tuần. Giáo viên kiêm nhiệm Bí thư Đoàn Thanh niên được giảm không quá 2 giờ/tuần. Các vị trí hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, văn thư, thư viện được giảm 2 giờ/tuần.

Đặc biệt, giáo viên trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ/tuần; giáo viên nữ có con dưới 12 tháng tuổi cũng được giảm 5 giờ/tuần.

Thông tư cũng làm rõ một số tình huống phát sinh trong thực tế. Giáo viên đi khám, chữa bệnh trong thời gian không vượt quá quy định, có sự đồng ý của hiệu trưởng và xác nhận của cơ sở y tế, sẽ không phải dạy bù và vẫn được tính đủ định mức trong ngày.

Với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi đã bảo đảm đủ giờ theo quy định, cứ mỗi trẻ khuyết tật trong lớp, mỗi giáo viên được giảm 30 phút/ngày. Chính sách này phần nào ghi nhận áp lực và trách nhiệm tăng thêm khi triển khai giáo dục hòa nhập.

Một điểm đáng chú ý khác là quy định về quy đổi hoạt động chuyên môn ra giờ dạy. Giáo viên tham gia trông trẻ buổi trưa được tính tối đa 2 giờ dạy cho mỗi buổi. Hiệu trưởng phải quyết định bằng văn bản số giờ quy đổi, căn cứ vào số lượng trẻ bán trú và thời gian thực tế trông trẻ; đồng thời việc này phải được thông qua cuộc họp tập thể giáo viên trong trường. Cơ chế này nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng thuận và hạn chế phát sinh khiếu nại.

Giáo viên được phân công làm giám khảo các cuộc thi, hội thi cấp trường sẽ được tính 1 giờ chấm thi trực tiếp tương đương 1 giờ dạy. Trường hợp được cử đi dạy tăng cường tại cơ sở mầm non khác, mỗi ngày làm việc được tính đủ định mức giờ dạy.

Thông tư cũng nhấn mạnh nguyên tắc phân công, bố trí nhiệm vụ phải bảo đảm đúng định mức giờ dạy, thời gian làm việc và nghỉ hằng năm; đồng thời công khai, công bằng giữa các giáo viên trong cùng cơ sở giáo dục. Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ. Việc phân công đón, trả trẻ hoặc trông trẻ buổi trưa phải phù hợp với thực trạng đội ngũ của từng trường.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: phunuvietnam.vn