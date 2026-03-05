Kết nối mạng Wi-Fi có thể bị lợi dụng để theo dõi người dùng

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chỉ bằng kết nối mạng Wi-Fi, họ có thể xác định danh tính người dùng với độ chính xác gần 100%. Thông tin này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh người dùng đang nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân trực tuyến để tránh bị theo dõi.

Mạng Wi-Fi xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Công nghệ mà nhóm nghiên cứu sử dụng được gọi là thông tin phản hồi định hướng chùm tia (BFI), cho phép tín hiệu vô tuyến tập trung trực tiếp vào thiết bị của người dùng. Khi tín hiệu này tác động đến người dùng, nó sẽ phản xạ lại và tạo ra một “bóng” kỹ thuật số theo họ đến bất cứ đâu. Điều này có thể trở nên đáng lo ngại khi người khác có thể theo dõi hình ảnh phát sóng từ thiết bị của bạn để phục vụ việc theo dõi.

Theo dõi ngay cả khi thiết bị không kết nối mạng Wi-Fi

Theo nghiên cứu, dữ liệu được truyền qua BFI không được mã hóa và có thể bị truy cập bởi bất kỳ ai trong phạm vi phủ sóng. Trong các thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã xác định được 197 đối tượng thử nghiệm, bất kể họ đang đứng yên, di chuyển hay cố gắng trốn tránh.

Giáo sư an ninh mạng Thorsten Strufe cho biết: “Việc bạn có mang theo thiết bị Wi-Fi hay không không quan trọng. Ngay cả khi tắt thiết bị, bạn vẫn có thể bị theo dõi nếu có các thiết bị Wi-Fi khác xung quanh”.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo rằng những mối đe dọa này có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến quyền riêng tư của người dùng. Đáng chú ý, việc theo dõi qua Wi-Fi trước đây yêu cầu công nghệ phức tạp như LiDAR, nhưng với BFI, điều này trở nên dễ dàng hơn. Họ nhấn mạnh rằng sự hiện diện của mạng Wi-Fi trong cuộc sống hàng ngày có thể dẫn đến những rủi ro chưa được biết đến về quyền riêng tư.

