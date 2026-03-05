Xe tải va chạm xe máy, một người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h20 cùng ngày tại Km 579+250, Quốc lộ 1. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 29K-086.7x do tài xế Nguyễn T. (SN 1994, trú tại Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe tải đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38K1-664.4x do anh Nguyễn Bá H. (SN 1983, trú tại phường Sông Trí) điều khiển đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, tại hiện trường chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hạt Quản lý đường bộ Kỳ Anh đã phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ II.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực, tránh gây ùn tắc cục bộ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

