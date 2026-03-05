3,6 kg ma tuý ngụy trang trong các hộp bim bim nhập cảnh qua Sân bay Nội Bài

Theo Cục Hải quan, mới đây, lực lượng Hải quan đã phát hiện và bắt giữ 3,6 kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không với thủ đoạn cất giấu tinh vi tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, hồi 12h20 phút ngày 25/2, qua công tác phân tích, đánh giá rủi ro đối với hành khách trên các tuyến bay trọng điểm, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 1 (Đội 5) – Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan Khu vực I) và các đơn vị chức năng của Công an TP. Hà Nội, Công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh trên chuyến bay từ Qatar về Nội Bài.

Ma tuý được nguỵ trang tinh vi trong các hộp bim bim.

Qua kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3,6 kg (cả bao bì) chất bột màu trắng nghi là ma túy, được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong đồ dùng cá nhân nhằm qua mặt cơ quan kiểm soát. Theo ghi nhận, số ma tuý được ngụy trang trong các hộp bim bim, trong các đồ dùng cá nhân khác, trong hộp bim bim là các viên con nhộng... Kết quả giám định sơ bộ xác định mẫu vật dương tính với ma túy loại cocain.

Ma tuý được nguỵ trang tinh vi trong các đồ dùng cá nhân, hộp bim bim.

Viên con nhộng trong các hộp bim bim chứa ma tuý.

Kết quả giám định sơ bộ xác định mẫu vật dương tính với ma túy loại cocain.

Theo số liệu thống kê, lũy kế 2 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến 14/2/2026), lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 35 vụ với 42 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 9 vụ.

Tang vật thu giữ gồm: 14,18 kg cần sa; 14,2 kg heroin; 4,94 kg cocain; 5,96 kg ketamine; 126 kg ma túy tổng hợp và 372,25 gam các loại ma túy khác, với tổng khối lượng khoảng 165 kg ma túy các loại.

Tác giả: Lưu Hiệp