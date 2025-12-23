Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu quán triệt nội dung Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy cao độ tinh thần tập trung dân chủ, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, nghiêm túc tự soi, tự sửa; qua đó nhận diện đầy đủ, đúng mức những ưu điểm, kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm nhằm có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ; kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, nguyên nhân hạn chế, phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2025, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phát sinh mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều ưu điểm, kết quả nổi bật. Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giữ vững và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương và Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, phân công, phân nhiệm rõ ràng, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo trong xử lý các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, cấp bách của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công nghiệp - xây dựng giữ vai trò động lực; nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả nổi bật như: Thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 27.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng hơn 38%. Thu hút FDI tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh trên 01 tỷ USD (năm thứ 3 liên tiếp vượt mốc 01 tỷ USD);...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu cả nước (kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, Nghệ An xếp thứ nhất; chất lượng giáo dục mũi nhọn đứng thứ 5 cả nước); công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; hoạt động văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc, không để xảy ra điểm nóng, tình huống phức tạp; công tác phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hoạt động đối ngoại được mở rộng, nhất là hợp tác với các địa phương của nước CHDCND Lào, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền: HĐND tỉnh đã ban hành 178 nghị quyết, kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp được đổi mới theo hướng hiện đại, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; triển khai Đề án 06/CP được Trung ương đánh giá cao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội và phát động hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của Nhân dân.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ theo quy hoạch; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu Trung ương đặt ra; mô hình chính quyền địa phương 02 cấp vận hành thông suốt.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tăng cường, gắn với trách nhiệm nêu gương, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân; công tác nội chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm nêu gương, lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, của cấp trên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; kịp thời ban hành Chương trình hành động và triển khai Nghị quyết Đại hội với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần phê bình, tự phê bình, tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; nêu rõ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước; phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2026.

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương Trương Quốc Bảo phát biểu

Các đồng chí đại diện các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong năm 2025; đồng thời góp ý vào nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Sau khi thực hiện kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

