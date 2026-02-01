Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với một số Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

Về phía các Nhà đầu tư có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Công ty: Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty TNHH WHA Industrial Management Services Việt Nam, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID), Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Eurowindow, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần, SK Innovation Co., Ltd, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

Quang cảnh buổi làm việc

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất hỗ trợ từ phía doanh nghiệp

Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận cho biết, tỉnh Nghệ An luôn xác định các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh là những người đóng góp rất là quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong những năm vừa qua. Để kịp thời nắm bắt tình hình, các khó khăn, đồng thời khích lệ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn, tỉnh tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược có đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Các hoạt động đóng góp của các nhà đầu tư trong những năm qua đã góp phần làm thay đổi cơ cấu, tăng giá trị cho thương mại, dịch vụ và công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giảm tỉ lệ tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5–11,5%, thu hút FDI khoảng 3,6 tỷ USD; giai đoạn 2025-2030 tăng trưởng bình quân từ 12% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 165–190 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách tăng bình quân từ 12% trở lên. Với mục tiêu đó rất cần sự đóng góp của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các nhà đầu tư có mặt hôm nay.

Với tinh thần "Tỉnh phát triển, Nhà đầu tư phát triển", Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất từ phía các doanh nghiệp. Tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để các nhà đầu tư khởi động và tăng tốc các dự án, tạo đà bứt phá cho kinh tế tỉnh nhà ngay từ những tháng đầu năm. Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị trên tinh thần thân tình, gần gũi, thẳng thắn, các nhà đầu tư chia sẻ kế hoạch, định hướng chiến lược trong năm 2026 để chính quyền và doanh nghiệp có sự thấu hiểu, đồng bộ trong quá trình thực hiện mục tiêu chung.

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH Thái Hương cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua

Lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An đề nghị tỉnh tăng cường quảng bá, tuyên truyền và có chính sách giữ chân lao động trẻ làm việc tại các khu công nghiệp trong tỉnh

Tổng Giám đốc Công ty CP Eurowindow Nguyễn Cảnh Hồng đề nghị cần tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư ghi nhận sự cầu thị, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh phổ biến nhu cầu tuyển dụng đến các trường đại học, cao đẳng và các địa phương, đặc biệt là khu vực miền Tây, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh để người dân nắm bắt cơ hội việc làm ngay tại tỉnh nhà. Nghiên cứu các cơ chế khuyến khích người trẻ ở lại làm việc tại địa phương thay vì đi làm ăn xa; có giải pháp thu hút nguồn lao động có xu hướng đi làm việc ở nước ngoài quay trở lại phục vụ các khu công nghiệp trong tỉnh. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà đầu tư và các trường nghề để xây dựng chương trình đào tạo sát thực tế, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ngành, doanh nghiệp trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, cơ chế xác định giá đất, công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối…

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi làm việc

Về phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng chủ động nâng mức lương tối thiểu để tăng sức cạnh tranh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dây chuyền tự động hóa nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào lao động phổ thông.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng bày tỏ tin tưởng, với lợi thế về hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện như sân bay quốc tế Vinh, cảng biển và hệ thống đường cao tốc, Nghệ An sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao trong tương lai.

Tỉnh Nghệ An luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, những nhà đầu tư chiến lược chính là động lực phát triển của tỉnh trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời gian tới, đề nghị các nhà đầu tư phối hợp cùng tỉnh tháo gỡ những vướng mắc pháp lý chưa rõ ràng, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính. UBND tỉnh phải xây dựng các mốc thời gian cụ thể cho từng phần việc như giải phóng mặt bằng, giao đất, tính thuế đất... Trước thực trạng lao động Nghệ An vẫn đang ly hương tìm việc làm, tỉnh sẽ vào cuộc hỗ trợ bằng các chính sách an sinh xã hội để giữ chân người lao động như đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp; nâng cấp các trường cao đẳng nghề để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ. Bên cạnh đó đề nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện cho công nhân tăng ca, tăng thu nhập một cách hợp lý. Về hạ tầng, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các cửa ngõ kết nối. Với vai trò là Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, thay vì chỉ họp 2 kỳ mỗi năm theo luật định, năm 2025 HĐND tỉnh đã tổ chức tới 36 kỳ họp chuyên đề để kịp thời phê duyệt các chủ trương đầu tư, quy hoạch sử dụng đất và bàn giao đất… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết mặt bằng… nhằm tạo điều kiện tối đa cho các dự án trọng điểm trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho rằng, việc xử lý thủ tục hành chính đã có những bước tiến rất tốt so với trước đây. Trước những đề nghị của các nhà đầu tư về tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, làm sao cải cách hệ thống thủ tục nhanh nhất, gọn nhất, đầy đủ nhất.

Về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án khu công nghiệp và bất động sản, tỉnh giao trực tiếp cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết nhanh, để kịp thời tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư. Riêng về vấn đề vật liệu xây dựng, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, nghiên cứu để đảm bảo đủ cung và cầu, đặc biệt là phục vụ các dự án trọng điểm. Đối với vấn đề nguồn lao động, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền cho người dân thấy được lợi ích của việc làm việc gần nhà thay vì đi xa.

Về vướng mắc giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp phải kết nối trực tiếp với UBND tỉnh để tháo gỡ. Các Sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ không được máy móc, phải phân loại cụ thể từng dự án để tính toán giá đất và các điều kiện phù hợp, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh từ đất đai, quy hoạch đến lao động. Dù mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách năm 2026 đề ra là áp lực rất lớn cho chính quyền, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, tỉnh quyết tâm tháo gỡ mọi khó khăn để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận cho rằng, dù đã có những chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện các dự án trọng điểm, nhưng công tác cải cách hành chính nói chung vẫn cần nỗ lực rất nhiều để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. Các cấp, ngành phải ứng xử công bằng, tạo cơ hội cho mọi nhà đầu tư, không phân biệt dự án lớn hay nhỏ.

Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định các nhà đầu tư chiến lược đóng vai trò then chốt cho thành quả phát triển của Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Tỉnh cam kết cụ thể hóa các nội dung của buổi làm việc này thành hành động quyết liệt để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “Khó thì bàn, vướng thì tháo”.

Đối với các nhà đầu tư chiến lược, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn các đơn vị thực hiện đúng cam kết theo tinh thần “Làm nhanh, làm có hiệu quả, làm thực chất”. Tỉnh Nghệ An cam kết luôn đồng hành, sẵn sàng tháo gỡ các vướng mắc pháp luật chưa rõ theo nguyên tắc vì sự phát triển và lợi ích chung. Bí thư Tỉnh uỷ cũng khuyến khích các nhà đầu tư thiết lập kênh tương tác trực tiếp với lãnh đạo tỉnh qua tin nhắn để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh tại cơ sở, đảm bảo thông tin luôn thông suốt và minh bạch.

Bí thư Tỉnh ủy giao các Sở, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý các kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất trên cơ sở quy định của pháp luật. Việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, không chỉ tạo động lực cho các nhà đầu tư hiện hữu tăng tốc mà còn tạo sức lan tỏa, khẳng định hình ảnh môi trường đầu tư thuận lợi của Nghệ An với cộng đồng quốc tế…

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các nữ doanh nhân nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn