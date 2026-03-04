Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2026

Đoàn công tác tập trung kiểm tra các nội dung: Chất lượng, số lượng thanh niên nhập ngũ; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu vực tổ chức buổi lễ; bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần, phương án phòng, chống cháy nổ; công tác tổ chức, bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển quân về đơn vị…

Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2026 tại điểm giao quân Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Quỳnh Lưu

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Quỳnh Lưu và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình tuyển quân; phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý thanh niên, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bảo đảm lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thanh niên nhập ngũ phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn sức khỏe, phẩm chất chính trị; đồng thời các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các gia đình có thanh niên nhập ngũ, quyết tâm năm 2026 tỉnh Nghệ An bảo đảm giao quân đạt đủ 100% chỉ tiêu với chất lượng cao.

Năm 2026, công tác tuyển quân có nhiều điểm mới như: Không còn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự cấp huyện; Hội đồng nghĩa vụ Quân sự cấp xã, phường chịu trách nhiệm chính trong quy trình tuyển quân; Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ Hội đồng nghĩa vụ Quân sự cấp xã, phường thực hiện nhiệm vụ; tiêu chuẩn sức khỏe được nâng cao hơn.

