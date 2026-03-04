Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Vũ Thị Lan Anh tiếp xúc cử tri tại Nghệ An

Sáng 4/3, thực hiện chương trình vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 06, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử số 17 vận động bầu cử tại 10 xã, phường. Điểm cầu trực tiếp tại hội trường UBND phường Thái Hòa và điểm cầu trực tuyến tại các xã: Nghĩa Đàn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa khánh, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lộc Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng.

Trong đó, ứng cử viên Vũ Thị Lan Anh (đơn vị bầu cử số 6) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An nhằm trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hiếu đã trình bày tiểu sử bà Vũ Thị Lan Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, bà Vũ Thị Lan Anh trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Theo đó, bà nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như: Tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật; quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và người lao động.

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Ứng cử viên khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, duy trì tiếp xúc định kỳ, tiếp nhận và phản ánh trung thực các kiến nghị chính đáng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đông Hiếu bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề như: Tạo việc làm cho lao động địa phương; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở; đầu tư hạ tầng giao thông; giải quyết các thủ tục hành chính còn bất cập.

Bà Vũ Thị Lan Anh Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại xã Đông Hiếu (Nghệ An).

Nhiều ý kiến đề nghị đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử, cần tăng cường giám sát việc triển khai chính sách tại cơ sở, bảo đảm các chủ trương của Đảng và Nhà nước được thực hiện hiệu quả, sát với thực tiễn đời sống người dân.

Lắng nghe các ý kiến, bà Vũ Thị Lan Anh trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận đầy đủ các kiến nghị để tổng hợp, chuyển tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri trong thời gian tới.

Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của ứng cử viên và sự quan tâm, kỳ vọng của cử tri đối với kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: kienthuc.net.vn