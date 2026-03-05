Rơi xuống từ giàn giáo, một thợ xây dựng bị thương nặng

Gần trưa ngày 4/3, tại một công trình xây dựng trên địa bàn xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một thợ xây dựng bị thương nặng.

Anh D. được người làm chung hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân là anh N.V.D (SN 1987, ngụ phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng). Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh D. cùng các thợ xây khác đang làm việc tại công trình. Trong lúc làm việc, ông D. bất ngờ rơi từ giàn giáo trên cao xuống đất và nằm bất động.

Hiện trường nơi anh D. rơi từ giàn giáo xuống đất và bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, những người làm chung lập tức tiếp cận và gọi xe cứu thương. Sau khi được cấp cứu ban đầu, do tình trạng chấn thương nặng, bệnh nhân được chuyển viện vào TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Theo tìm hiểu, ông D. đang làm việc tại công trình xây dựng của một đơn vị đường sắt.

