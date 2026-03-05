Điểm nghẽn mặt bằng khiến dự án 500 tỷ tại Nghệ An 'lụt' tiến độ

Dự án cải tạo quốc lộ 46 (QL46) đoạn Vinh - Nam Đàn vẫn chưa hoàn thành công tác GPMB. Ảnh: Văn Dũng

Dự án cải tạo quốc lộ 46 (QL46) đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài 10,69 km, điểm đầu tại Km 21+642,44, thuộc địa phận xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (cũ) điểm cuối tại Km 32+334,53 thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Dự án được đầu tư quy mô đường cấp III đồng bằng gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 21,5m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tổng mức đầu tư dự án là 500 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm chi phí dự phòng) là hơn 166 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị hơn 258 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án gần 3,8 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 17 tỷ đồng; chi phí khác hơn 7,4 tỷ đồng và chi phí dự phòng gần 47 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư dự án được bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Dự án đầu tư nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trên hành lang vận tải từ cửa khẩu Thanh Thủy (kết nối với nước bạn Lào) tới các tỉnh ven biển miền Trung; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, du lịch trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (cũ) nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung.

Nghệ An sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để tiếp tục xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Ảnh: Văn Dũng

Chưa thể bàn giao mặt bằng đúng thời hạn

Ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết, hiện số lượng các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 662 hộ. Đến nay, tổng số vốn đã bố trí đạt 500 tỷ đồng, giải ngân được 255/500 tỷ đồng đạt 51% kế hoạch vốn giao.

Cùng với đó, các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 9,59/10,69Km, đạt 89,7%, cùng với đó 64 hộ chưa có kinh phí để chi trả.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, mặc dù các địa phương đã nỗ lực về tuyên truyền, vận động các hộ dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên do khối lượng còn lại nhiều (đặc biệt xã Kim Liên), ảnh hưởng đất ở, đất vườn, một số hộ ảnh hưởng nhà ở, phải di dời.

Dù các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng nên không hoàn thành theo tinh thần chỉ đạo mốc thời gian trước ngày 15/1/2026.

Sở này cũng kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng trước ngày 28/2/2026.

Được biết, cuối tháng 1/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản hỏa tốc gửi các địa phương liên quan nhằm tập trung tháo gỡ mặt bằng cho dự án.

Ngoài giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương nơi có dự án đi qua, tỉnh Nghệ An sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để tiếp tục xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để kéo dài, ảnh hưởng đến dự án.

Được biết, nhà thầu trúng gói thầu thi công dự án trên là Công ty TNHH Hoà Hiệp (có trụ sở tại Nghệ An). Công ty này được thành lập vào năm 1994, do ông Phạm Đình Hạnh làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tại thời điểm tháng 6/2021, Công ty TNHH Hòa Hiệp có vốn điều lệ 570 tỷ đồng, trong đó: Phạm Đình Hạnh góp 225,72 tỷ đồng (39,6%), Phạm Chiến Hữu góp 56,487 tỷ đồng (9,91%), Phan Thị Sáu góp 174,933 tỷ đồng (30,69%), Phạm Hòa Hiệp góp 112,86 tỷ đồng (19,8%).

Hòa Hiệp được biết đến là doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực thi công công trình ở Nghệ An với các công trình như Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn Km0+00 - Km28+00, Nghệ An với tổng mức đầu tư 287 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng là nhà đầu tư, nhà thầu thi công nhiều gói thầu thuộc Dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn