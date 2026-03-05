Tiền đạo châu Âu ghi 79 bàn về Việt Nam thi đấu

Carlos Fortes gia nhập CLB Sông Lam Nghệ An.

CLB Sông Lam Nghệ An vừa công bố bản hợp đồng mới mang tên Carlos Manuel Santos Fortes, tiền đạo người Bồ Đào Nha sở hữu lý lịch khá ấn tượng khi từng thi đấu ở tại cả châu Âu và châu Á.

Carlos Manuel sẽ khoác áo số 27 và được kỳ vọng trở thành mũi nhọn chủ lực của đội bóng xứ Nghệ trong phần hai của giải V-League 2025/26.

Carlos Fortes sinh ngày 9/11/1994, cao 1m89, nặng 94kg, sở hữu thể hình lý tưởng của một trung phong hiện đại. Trong sự nghiệp, Fortes từng thi đấu tại Bồ Đào Nha, Romania, Trung Quốc và Indonesia. Tổng cộng, Carlos Fortes đã thi đấu 286 trận chuyên nghiệp, ghi 79 bàn thắng và có 22 pha kiến tạo.

Đáng chú ý, tân binh CLB Sông Lam Nghệ An từng góp mặt 6 trận tại vòng loại UEFA Europa League trong màu áo Universitatea Craiova (Romania) và ghi được 1 bàn thắng.

Sự bổ sung Carlos Fortes với Sông Lam Nghệ An lúc này là vô cùng quan trọng khi đội bóng xứ Nghệ đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League với 16 điểm sau 14 vòng đấu đang rất khát thắng để cải thiện thứ hạng.

Dù sở hữu lối chơi nhiệt huyết, nhưng hiệu suất ghi bàn kém ổn định đang là rào cản khiến đội bóng xứ Nghệ chưa thể vươn cao. Sự xuất hiện của Carlos Fortes được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới cho hàng công của đội bóng này.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn