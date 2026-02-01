Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại bản Khe Nà, xã Châu Khê

Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành lưu ý việc niêm yết danh sách cử tri phải đảm bảo tính khoa học, dễ theo dõi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng đoàn đã đến kiểm tra khu vực bầu cử sớm tại bản Khe Nà, xã Châu Khê - đây là một trong 55 khu vực của tỉnh được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3/2026. Bản Khe Nà cách trung tâm xã Châu Khê khoảng hơn 20km, đường vào bản rất khó khăn, nhất là vào lúc trời mưa, bão. Trưởng bản Khe Nà Lô Văn Hợp cho biết bản có 315 cử tri, phần lớn là đồng bào dân tộc Đan Lai sẽ tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử này.

Cơ sở vật chất tại điểm bầu cử bản Khe Nà đã được chuẩn bị đầy đủ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành lưu ý một số nội dung trong tổ chức bầu cử với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Châu Khê

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử tại bản Khe Nà nói riêng và trên địa bàn xã Châu Khê nói chung đã hoàn tất, đảm bảo tiến độ và sẵn sàng cho ngày hội lớn tới đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc cho phép bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri ở vùng đặc biệt khó khăn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đối với bản Khe Nà, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn và nguy cơ thiên tai bất thường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành lưu ý chính quyền địa phương cần có phương án để hỗ trợ cũng như đảm bảo an toàn cho người dân đến điểm bầu cử; quan tâm bố trí điểm nghỉ ngơi cho những cử tri ở xa. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân được tiếp cận, nắm bắt đầy đủ thông tin về các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; đảm bảo cơ sở vật chất, công tác y tế; đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu. Đồng chí cũng đề nghị Đồn Biên phòng Châu Khê hỗ trợ các thôn, bản trong công tác tổ chức bầu cử.

Đoàn kiểm tra điểm bầu cử tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang. Đây là 01 trong 18 điểm bầu cử trên địa bàn xã với 977 cử tri tham gia bỏ phiếu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành lưu ý một số nội dung để chuẩn bị tốt công tác bầu cử

Trong sáng nay, Đoàn cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tam Quang, Tương Dương, Tam Thái. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận và đánh giá cả hệ thống chính trị các xã đã vào cuộc đồng bộ, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo và thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử sớm hơn thời gian quy định. Đến ngày 02/03/2026, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Các xã đã chuẩn bị cho công tác bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng từng phương án để ngày bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã Tương Dương

Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cho biết, Ban Chỉ đạo bầu cử xã đã xuống kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, mọi công việc được triển khai nghiêm túc; công tác trang trí, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai

Đoàn kiểm tra điểm bỏ phiếu số 01 tại xóm Hòa Bắc, xã Tương Dương. Điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với Xóm trưởng xóm Hòa Bắc, xã Tương Dương Lô Văn Phương (người ngoài cùng bên phải) về việc rà soát, đảm bảo cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng tại các điểm bầu cử

Để ngày bầu cử 15/3 thực sự là ngày hội của toàn dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành – Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức tuyên truyền đến từng bản làng, nhất là tổ chức tuyên truyền trực quan để tạo không khí hướng về ngày hội lớn của đất nước, lan tỏa khắp bản làng vùng biên. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn kỹ nghiệp vụ kiểm phiếu và xử lý tình huống phát sinh. Bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn