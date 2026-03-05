Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dự, tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Cùng tham dự tại điểm giao nhận quân này có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đại biểu tham dự lễ giao, nhận quân năm 2026 tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu

Các tân binh tham dự lễ giao, nhận quân

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá chào mừng lễ giao, nhận quân

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu công bố quyết định chỉ tiêu giao quân

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân dưới sự vận hành của chính quyền địa phương 02 cấp, địa bàn Khu vực 3 - Quỳ Châu có 26 xã, phường. Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, các địa phương đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc các khâu trong quy trình tuyển quân, các xã, phường trên địa bàn khu vực được UBND tỉnh giao chỉ tiêu 740 thanh niên chính thức, 48 thanh niên dự phòng (trong đó 658 thanh niên nhập ngũ vào quân đội, 82 thanh niên nhập ngũ công an nhân dân), đạt 100% chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Các tân binh đều có tư tưởng vững vàng, trình độ văn hóa và sức khỏe tốt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các tân binh tập trung chủ yếu ở độ tuổi 18 – 22 tuổi; có 5 đảng viên, 653 đoàn viên, có 269 công dân đã qua lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

Các tân binh sẽ được bàn giao về 09 đơn vị trong quân đội và 01 đơn vị công an, gồm: Sư đoàn 324 tiếp nhận 257 thanh niên; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp nhận 120 thanh niên; Sư đoàn 341 tiếp nhận 107 thanh niên; Sư đoàn 968 tiếp nhận 87 thanh niên; Công an tỉnh tiếp nhận 82 thanh niên; Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận 52 thanh niên; Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận 24 thanh niên; Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân tiếp nhận từ 03 - 04 thanh niên.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thắp lửa truyền thống

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Trọng Hoàng nổi trống mở hội giao quân

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Trọng Hoàng phát biểu

Phát biểu động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Trọng Hoàng cho biết, tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng, hằng năm Nghệ An có trên 3.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ là người con quê hương xứ Nghệ luôn thể hiện bản lĩnh, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kỳ này, toàn tỉnh có 3.816 thanh niên ưu tú sẵn sàng tiếp bước truyền thống cha anh, khoác lên mình màu áo người chiến sĩ, dấn thân vào môi trường rèn luyện đầy thử thách nhưng vô cùng vinh quang. Trong đó, có 3.450 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội nhân dân; 366 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đây là những thanh niên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ, thể hiện rõ nét tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến và lòng yêu nước của tuổi trẻ Nghệ An. Để xứng đáng là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam và sứ mệnh được trao truyền, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị các tân binh nhận thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước; phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Công an nhân dân; nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang sẽ cùng với các đơn vị quân đội, công an và gia đình tiếp tục quan tâm, giáo dục, rèn luyện, tạo mọi điều kiện để các đồng chí trưởng thành toàn diện, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công an, tạo điều kiện để các đồng chí an tâm công tác.

Tân binh Hồ Văn Tuệ xin hứa trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân 26 xã, phường trong khu vực, nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; chấp hành nghiêm các quy định, không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm học tập, rèn luyện, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đại biểu tặng hoa cho các đơn vị nhận quân

Trong không khí ấm áp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp đến từng hàng quân, ân cần thăm hỏi và tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng chí căn dặn các bạn trẻ phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân địa phương

Đông đảo người dân có mặt từ sáng sớm để động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những cái bắt tay chặt, những lời dặn dò của lãnh đạo tỉnh và người thân đã trở thành nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các công dân tự tin vững bước lên đường làm nhiệm vụ

