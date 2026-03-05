Porsche 911 Targa 4 GTS hơn 13 tỷ đồng của nữ đại gia Hà Nội

Một chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS 992.2 mới bị bắt gặp ở Hà Nội, theo tìm hiểu, chủ nhân của xe là 1 nữ doanh nhân khá kín tiếng trong giới chơi xe, nhưng đã trải nghiệm rất nhiều mẫu xe của các thương hiệu nổi tiếng. Lúc mới ra mắt, xe có giá bán chính hãng 13,59 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm của khách hàng, nên rất có thể chiếc xe này giá lăn bánh 15 hoặc 16 tỷ đồng.
Porsche đã tinh chỉnh thiết kế ngoại thất của mẫu 911 với những chi tiết được lựa chọn kỹ lưỡng, phần lớn trong số đó nhằm cải thiện khí động học và hiệu suất tổng thể của xe thể thao. Đèn pha LED Matrix tiêu chuẩn của 911 được tích hợp xi nhan, loại bỏ đèn phụ phía trước và các hốc hút gió làm mát lớn hơn ở phần đầu xe.
Porsche cung cấp tùy chọn đèn pha mới với công nghệ HD-Matrix LED với hơn 32.000 điểm. Cụm đèn nâng cấp có khả năng chiếu sáng đến khoảng cách hơn 600 mét. Trang bị này cũng cung cấp các chức năng bổ sung như chiếu sáng theo góc cua tùy theo chế độ lái, chiếu sáng làn đường, cảnh báo công trình và làn đường hẹp, đèn pha không gây chói mắt với độ chính xác đến từng pixel.
Dải đèn hậu được thiết kế lại dưới dạng vòng cung ánh sáng tích hợp và logo 'PORSCHE' giúp phần đuôi của 911 trở nên sâu và bề thế hơn. Lưới tản nhiệt phía sau cũng được thiết kế lại với năm cánh ở mỗi bên, kết hợp cùng cửa kính phía sau để tạo nên một tổng thể liền mạch, hợp nhất với cánh gió khi ở vị trí thu gọn.
Tổng cộng có bảy tùy chọn thiết kế mâm xe 19/20 inch hoặc 20/21 inch có sẵn cho 911 mới, riêng chiếc xe thể thao mui trần Porsche 911 Targa 4 GTS của nữ doanh nhân Hà Nội có bộ mâm 5 chấu kép dạng chữ Y được sơn đen nhám, đi kèm khóa bánh trung tâm.
Porsche thiết kế nội thất 911 mới với tiêu chuẩn hai chỗ ngồi. Lần đầu tiên nút khởi động mới xuất hiện trên 911, được đặt ở bên trái của vô lăng. 911 sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, cung cấp tới bảy chế độ hiển thị, bao gồm một chế độ hiển thị Classic độc quyền dựa trên thiết kế truyền thống với năm đồng hồ tròn, trong đó có một đồng hồ vòng tua chính giữa.
Hệ thống Quản lý liên lạc của Porsche (PCM) tiếp tục được vận hành bằng màn hình trung tâm độ phân giải cao với màn hình 10,9 inch. Porsche 911 mới cũng có tính năng sạc điện thoại thông minh không dây mới.
Porsche 911 Targa 4 GTS 992.2 sử dụng động cơ boxer cung cấp công suất 357 kW (485 PS) và mô-men xoắn 570 Nm. Thêm động cơ điện, tổng cộng, công suất hệ thống lên tới 398 kW (541 PS) và 610 Nm. So với phiên bản trước, mức tăng công suất đạt 45 kW (61 PS).
Về khung gầm, xe được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau tiêu chuẩn, trong khi hệ thống chống lật chủ động PDCC được tích hợp vào hệ thống điện áp cao để tăng độ chính xác và khả năng kiểm soát. Hệ thống treo thể thao với giảm chấn biến thiên giúp xe thấp hơn 10 mm so với các phiên bản tiêu chuẩn.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin: kienthuc.net.vn