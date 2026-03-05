Porsche 911 Targa 4 GTS hơn 13 tỷ đồng của nữ đại gia Hà Nội

Một chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS 992.2 mới bị bắt gặp ở Hà Nội, theo tìm hiểu, chủ nhân của xe là 1 nữ doanh nhân khá kín tiếng trong giới chơi xe, nhưng đã trải nghiệm rất nhiều mẫu xe của các thương hiệu nổi tiếng. Lúc mới ra mắt, xe có giá bán chính hãng 13,59 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm của khách hàng, nên rất có thể chiếc xe này giá lăn bánh 15 hoặc 16 tỷ đồng.