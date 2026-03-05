Thủ tướng: Tính toán phương án sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi khu vực nguy cơ

Chiều tối 4-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành, cơ quan đánh giá tình hình và các kịch bản, giải pháp ứng phó với những diễn biến mới trên thế giới thời gian qua có thể tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, yêu cầu tính toán phương án sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi khu vực nguy cơ. Ảnh: Nhật Bắc

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp cho hay ngay sau khi tình hình có những diễn biến mới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta và xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó.

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan có báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước 13 giờ hằng ngày. Các cơ quan phải ứng trực thường xuyên, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Theo Thủ tướng Chính phủ, tình hình thế giới có thể tác động tới Việt Nam về ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là về lạm phát và tăng trưởng; về an ninh năng lượng, logistics (do giá cả tăng cao), đứt gãy các chuỗi cung ứng, về công dân và người Việt Nam ở nước ngoài, an ninh-quốc phòng, an ninh trật tự và đối ngoại.

Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu phải bình tĩnh, kiên trì các nguyên tắc lớn, không hoang mang, không chủ quan, lơ là, nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra, trong đó có tăng trưởng kinh tế từ 10%, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng cũng lưu ý cần bám sát tình hình để xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, chủ động ứng phó.

Để ứng phó với các tác động trước mắt, Thủ tướng yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình; chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa; hai chính sách này hỗ trợ lẫn nhau.

Cùng với đó, bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; kiểm soát tốt giá cả, thị trường, chống buôn lậu, không để găm hàng, đội giá, lũng đoạn thị trường làm ảnh hưởng đến người dân, trong đó nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng, dầu theo quy định.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tính toán phương án sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi khu vực nguy cơ. Các cơ quan thông tin, truyền thông đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, đúng định hướng. Các bộ ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng giao cơ quan này xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp với các phương án khác nhau, cả ngắn hạn và dài hạn. Bộ Công Thương xây dựng kịch bản điều hành về đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến giá dầu; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng, dầu theo quy định.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chủ động triển khai các giải pháp và xử lý các vấn đề theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động